Seedorf: “Falta muy poco para ver la luz; detalles de hoy nos enseñan a crecer”

La derrota de ayer, la segunda en los dos partidos que Clarence Seedorf lleva al frente del Deportivo, no ha terminado con el optimismo del técnico holandés, que sigue confiando en sacar el proyecto adelante.

“Hasta que matemáticamente las cosas sean imposibles, la esperanza es la última cosa que va a morir y desde hoy, como entrenador, no solo miro a las cosas mal hechas, un primer tiempo como el de hoy da esperanza. Creo que mostrándoles el primer tiempo a los jugadores, van a trabajar bien para cambiar esos aspectos, vamos a seguir trabajando con mucha ilusión e intensidad”, manifestó el preparador blanquiazul en la sala de prensa de Mendizorroza.

“Es justo que después del partido los aficionados expresen sus emociones y su enfado, porque han venido aquí a apoyar al equipo y han apoyado durante los 90 minutos, pero espero que luego en casa vayan a estar con el grupo, porque el grupo ha trabajado con intensidad, falta muy poco para ver la luz y detalles de hoy nos van a enseñar a crecer para el partido de casa”, indicó, mostrándose optimista de cara al próximo duelo, con el Espanyol en Riazor.

Seedorf se mostró satisfecho con el primer tiempo completado por sus futbolistas, pero no encontró “explicación para la bajada de intensidad” tras el descanso.

“Explicación no hay para esa bajada de intensidad, ese es el punto que tenemos que trabajar más en este equipo, porque el primer tiempo fue muy prometedor y eso nos deja con la esperanza de que las cosas pueden cambiar, pero falta un poco y ese poco es el que puede dejar un resultado positivo o negativo. En el segundo tiempo, dejamos al Alavés hacer su juego, llegar a nuestra área y controlar y eso no se puede hacer, estamos en una Liga en la que hay jugadores con mucha calidad adelante y tenemos que ser intensos hasta el final”, solicitó.

“Creamos poco en el segundo tiempo, pero el Alavés tampoco ha creado tanto, ha sido un partido de mucha pelea en el medio del campo. El equipo entró con una intensidad justa ante un equipo como el Alavés y ellos han tenido esa comodidad que ha terminado con un golazo desde la frontal del área”, analizó.

“Hay un grupo que sabe reaccionar, pero son humanos, necesitan más tiempo, porque llevan varios meses”, dijo.

“No entró fatalismo después del Betis y no va a entrarnos después de hoy”, sentenció. l