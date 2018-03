Seedorf: “El Deportivo reaccionó bien, pese a la expulsión, con inteligencia”

Clarence Seedorf reconoció que en el encuentro ante el Eibar “hubo de todo”. “Tuvimos un gran inicio del partido, 30 minutos dominando, creando ocasiones de gol y no lo aprovechamos. Tenemos dos muy claras, pero finalmente recibimos un gol, por errores grupales, y logramos reaccionar”, resumió sobre un choque en el que los blanquiazules volvieron a jugar en inferioridad.

“Te quedas con diez, no quiero discutir la decisión, estaba más cerca (el árbitro) lo vio mejor. El equipo reaccionó bien, con mucho sacrificio e inteligencia, sabiendo que podíamos hacer algún contraataque y llegamos alguna vez. Lo mínimo era un punto y así fue”, apostilló el míster.

Fallo en la cesión

De nuevo la falta de entendimiento entre portero y defensa, como en el Coliseum, castigó al Depor, como reconoció Seedorf. “Pasó algo parecido con el Getafe. Uno falla pero pagamos muy caro cada error, y aún así el equipo se levantó y entró en el segundo tiempo con el cuchillo entre los dientes, basculando bien, y con Lucas y Andone haciendo un gran esfuerzo”, subrayó.

Preguntado por el cambio de Çolak tras la expulsión de Koval indicó que “necesitaba un mediocampista para tener dos pivotes delante de la defensa, dejando por la banda a Lucas y a Adrián”.

Dos líneas de cuatro

El Deportivo fue capaz de defender con uno menos y casi no conceder ocasiones a su rival, con dos líneas de cuatro, esquema que ya empleó en otras ocasiones. “Jugamos más partidos así, aunque no tan abajo. Cuando estás más arriba esa es la intención de defender cuando no tenemos balón y estár más adelantados, pero con uno menos no puedes hacer presión. Lo han hecho muy bien (los jugadores) pero no era una novedad (el defender así)”. También se pronunció sobre el desconento que mostró la afición una vez finalizado el encuentro, aunque él no solo escuchó silbidos. “La gente tiene emociones e ilusión, pero también han aplaudido porque han visto el esfuerzo del equipo. La gente siente presión, parece que el objetivo está más lejos, pero el objetivo está más cerca”, comentó el técnico.

Restó importancia a sus palabras con Andone tras el cambio: “No veo un problema si se enfada porque se cambia, el hecho de que se quede en el campo hasta el final demuestra su compromiso”. l