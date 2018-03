Seedorf: “Comenzamos bloqueados, nunca había visto al equipo así”

Clarence Seedorf cree que el encuentro estuvo en los primeros diez minutos, en los que los jugadores salieron “muy bloqueados, con mucha tensión”. Reconoció que “nunca había visto al equipo así”, algo que terminó haciendo mella en el choque. “Puedes preparar muchas cosas, pero entras así en el partido, hay un gol y así era fácil bloquearnos”, indicó.

Tras desentumecerse, llegó el empate, algo que consideró “justo”. Para el técnico holandés hubo “poca lucidez en el campo”, aunque a diferencia del duelo en Montilivi, “se crearon ocasiones”, aunque la “suerte” de cara a puerta “no ayudó” al equipo.

Las matemáticas

Para él, el Deportivo no ha perdido el último tren, aunque solo sea por el “tema matemático, solo por eso no es la última oportunidad. “Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, el equipo estaba bien para el partido de hoy (por ayer), pero no conseguimos lo que queríamos. Quedan 27 en juego, competiremos para sacar el máximo de ellos”, prometió el míster blanquiazul.

Reconoció que “el Levante no se va a relajar”, pero los deportivistas “tampoco” y espera que la suerte “nos acompañe de cara al gol”. Porque no escondió que “no se puede pensar en crear 6-7 ocasiones para poder hacer un gol”.

Con respecto al calendario, mucho peor para el Deportivo que para sus rivales, aseveró que no lo miran y que estaban “bajos de moral” porque “en casa era importante dejar algo bueno para el público”. Llega ahora un parón liguero para “desconectar un poco y preparar los próximos encuentros para sacar lo máximo posible”. A pesar de todo, quiso ser optimista, algo que cree que le ha hecho ser un ‘ganador’: “En el fútbol puede pasar cualquier cosa y tenemos que seguir trabajando. Soy una persona optimista, por eso fui un ganador en mi carrera, y trabajo ahora para ser un ganador como entrenador”. Un camino que afirmó que será “duro”, pero “en la vida y en el deporte, cuando las cosas no salen, hay que creer en trabajar”.

Sobre los silbidos de la grada, entendió que están en su derecho a expresar su opinión. “Pagan una entrada y pueden mostrar tus emociones, para bien y para mal, al final del partido”, aclaró. Quiso, además., aprovechar su comparecencia para alentar a Albentosa. “Marcó e hizo un buen partido. No es fácil jugar y que una parte del público no te perdone nada”, zanjó. l