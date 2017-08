Saúl, en la pole para salir, tuvo permiso por temas legales

Con el equipo concentrado en la localidad lucense de Vilalba, Juan Domínguez continúa su preparación en la ciudad deportiva de Abegondo, donde ayer no estuvo Saúl García.

El cántabro está en la pole position para salir del equipo en el mercado estival, pero por ahora sigue perteneciendo a la plantilla del Deportivo.

El club le dio permiso para ausentarse el lunes, aunque no por el hecho de que su salida sea inminente, sino porque tenía asuntos personales, relacionados con temas legales, que resolver en Cantabria. Tampoco está previsto que se entrene hoy en Abegondo junto a Domínguez.

El lateral fue condenado a finales de 2016 a abonar un millón de euros al Valladolid por no respetar el contrato que presuntamente había rubricado previamente con el club blanquivioleta y firmar con el Deportivo, que es responsable subsidiario y tendría que abonar esa cantidad en caso de que el jugador fuera incapaz de asumirla. l