Saúl Ñíguez: “Esta selección ilusiona”

Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, aseguró ayer que “es momento de estar ilusionados con la selección”, con la esperanza de realizar un gran Mundial en Rusia con el objetivo de proclamarse campeones.

“Es momento de estar ilusionados con esta selección. Desde que llegó Julen hicimos una fase de clasificación muy buena y el partido ante Alemania nos sirve para ver todo lo que tenemos que mejorar. Jugamos ante una gran selección en su casa y el equipo estuvo bien, pero creo que tenemos margen de mejora y tiempo para prepararnos porque esta selección ilusiona”, manifestó.

El buen partido de España en Alemania solo dejó un gol a favor por la falta de intentos de disparo. Saúl asumió parte de culpa al ser un centrocampista que no chutó desde fuera del área y resaltó que las virtudes de la Roja son otras: “A lo mejor el tiro desde lejos no es nuestra mejor virtud, es mejor llegar a línea de fondo con laterales y llegar a puntos de remate, pero depende del partido”.

La ‘Roja’ encara el martes su duelo ante Argentina. Saúl espera que esté recuperado Leo Messi para jugar, pero advierte del peligro de otros rivales.

“Al final lo que nos interesa es que cualquier compañero de profesión esté con salud y no tenga lesiones. Argentina tiene un gran equipo, con grandes jugadores, si no está Messi estará Correa que te la puede liar en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado con cualquiera de sus jugadores”, dijo.

Por último, habló sobre Rodri, centrocampista del Villarreal que debutó con España frente Alemania y que la próxima temporada todo apunta a que jugará en el Atlético de Madrid.

“A Rodri tengo la suerte de conocerlo de la sub’21 y me alegro mucho por él. Está haciendo un gran año en el Villarreal y si a final de temporada podemos tenerlo con nosotros será una gran noticia porque aportará mucho, pero ahora hay que dejar que siga creciendo en su equipo”. l