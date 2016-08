San Mamés examina al Barça

El Athletic Club recibe esta tarde (20.15 horas) al FC Barcelona en San Mamés en la segunda jornada de LaLiga Santander, en el estreno de los ‘leones’ ante su afición tras la derrota en Gijón, con la difícil tarea de sumar los primeros puntos del campeonato ante el vigente campeón, que frente al Betis ya demostró su gran estado de forma a pesar de estar en los albores de la temporada.

El conjunto blaugrana llegará a Bilbao con muy buenas sensaciones después de golear con solvencia al cuadro verdiblanco (6-2), contribuyendo especialmente a la abultada victoria el siempre presente Leo Messi, que además de firmar dos goles manejó el encuentro a su antojo y contó también con la ayuda del insaciable goleador azulgrana Luis Suárez, autor de un ‘hat-trick’ y que ya dio el año pasado la victoria a los suyos en el estreno liguero.

Sin embargo, el partido ante los de Ernesto Valverde se antoja de mayor nivel como así ha sido históricamente en los últimos años.

Ambos contendientes se enfrentaron también al principio del campeonato el curso pasado, en la primera jornada entonces, saldándose el encuentro con la victoria por la mínima de los barcelonistas gracias a un gol de Suárez (0-1), aunque los rojiblancos aún disfrutaban en esas fechas de la Supercopa de España lograda precisamente contra el Barça con un 4-0 en su feudo, donde mejor rinden los ‘leones’ ante su rival.

Para la cita, el entrenador azulgrana Luis Enrique suma a la lista al portero Marc-André Ter Stegen, ya recuperado de una lesión y que será titular ya que su nueva competencia, Jasper Cillessen, no ha entrado en una convocatoria donde también están el nuevo fichaje André Gomes, que no pudo debutar en Liga al arrastrar una sanción de su etapa en Valencia, Rafinha y el argentino Javier Mascherano.

De este trío, sólo el portugués parece que podría ser titular en San Mamés, donde Luis Enrique tendrá las bajas de los lesionados Andrés Iniesta y Jérémy Mathieu, además de la de Neymar, aún con permiso del club.

Por su parte, el conjunto vasco afronta el encuentro después de la decepcionante derrota en El Molinón (2-1), cayendo con claridad contra el Sporting en un partido que se les escapó en tan sólo tres minutos, cuando al inicio de la segunda parte los locales batieron por partida doble a Iraizoz, que incluso pudo recoger el balón de las mallas una vez más de no haber desbaratado los asturianos un penalti lanzado por Isma López.

El ‘Txingurri’ Valverde contará con todos sus efectivos a excepción de las ya conocidas bajas por lesión de Mikel Rico, Kike Sola y Aketxe, en un duelo que el técnico afronta motivado por la magnitud del reto y que pese a caer en reiteradas ocasiones contra los ‘culés’ siempre ha mostrado resistencia bajo el amparo de su parroquia.

Mientras que la obligatoriedad de los blaugrana en la carrera por la Liga no les permite ningún tropiezo, los ‘leones’ encaran el encuentro con la misma autoexigencia para no verse en el parón por selecciones con el casillero de puntos a cero y ya rezagados en su pelea por los puestos altos.

De este modo, el cuadro bilbaíno, en palabras de su entrenador, promete luchar cada balón para minimizar así las múltiples virtudes de los barcelonistas en un choque que promete ser el primer gran partido del año.

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, aseguró que no se cree las palabras sobre un posible cambio de estilo de Ernesto Valverde en el choque de este domingo en San Mamés y que “seguro” que el Athletic Club les va a “presionar alto”, mientras que eludió pronunciarse sobre la necesidad de reforzarse más.