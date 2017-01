San Lázaro mide la teórica mejoría del filial del Deportivo

El Fabril mide esta tarde (17.00 horas, San Lázaro) su teórica mejoría en las últimas jornadas. Lo hará lejos de la Ciudad Deportiva de Abegondo, donde le ha costado mucho a lo largo de la primera vuelta, ante un Compostela que, de no conseguir los tres puntos, podría descolgarse definitivamente de la lucha por acceder a la fase de ascenso. En cambio, una victoria de los de Yago Iglesias los metería de lleno.

La mejoría del Fabril parece evidente teniendo en cuenta los últimos resultados de 2016. El equipo de Cristóbal Parralo ganó cinco de los seis últimos partidos disputados. La única mancha en ese tramo final del año fue la llamativa derrota (2-1) en el campo del Castro, un equipo que ocupa puestos de descenso a Preferente Autonómica.

No ha sido ese el único pinchazo del Fabril como visitante a lo largo de la primera vuelta. Lo positivo es que el filial ya se ha enfrentado a los cuatro primeros en sus campos. Perdió ante el líder Rápido (2-0) y ante el segundo Villalbés (1-0), mientras que empató (1-1) frente al Cerceda. La otra derrota del Fabril como visitante llegó en el campo del Barbadás, que es sexto.

Aunque no es Abegondo y el filial deportivista no podrá contar con el apoyo de la afición que se desplaza cada domingo por la mañana a Abegondo, San Lázaro no es el peor escenario para el Fabril. Las dimensiones y el estado del terreno de juego recuerdan a las de la Ciudad Deportiva.

¿Y el rival? Después de siete jornadas consecutivas sin ganar, el Compostela dio un salto en los últimos compromisos de 2016 . El punto de inflexión fue la victoria, precisamente, en casa (2-1) frente al Cerceda. A partir de ahí, un empate fuera (0-0) en el campo del Negreira y otro triunfo en San Lázaro (2-0) contra el Barbadás, sexto clasificado. El Compos, que también ganó en casa a equipos como Bergantiños o Villalbés y que empató ante el líder Rápido, podría ser un hueso duro para el Fabril.

El Compos ha sido noticia en las últimas jornadas por las salidas de Manu Cedrón, Alberto, Julián y Mitogo. El mediocentro Samu está disponible después de muchas semanas fuera. En el Fabril se han quedado fuera de la lista Monsalve, Ángel, Naviera, Carreón, Bamba y Legaz. n