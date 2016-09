Sale el sol para Bruno Gama, que podría volver a la lista en Vitoria

Bruno Gama está listo para Mendizorroza. El extremo de Vila Verde lleva desde el miércoles ejercitándose con el grupo con total normalidad, y aunque continúa llevando un vendaje en su rodilla, trabaja a pleno rendimiento. Tras caerse del once titular ante el Athletic, debido a la dolencia en su articulación, el portugués comenzó con trabajo al margen con un readaptador y fue paulatinamente incorporándose a la disciplina de trabajo junto al resto de sus compañeros de equipo

Ayer, además de participar en los partidillos fut-voley, aprovechó para realizar varias series de carrera continua que compaginaba con sprints a lo ancho en el campo 3. Una tarea con vistas a comprobar sus sensaciones de cara a volver al grupo.

No lo hará, al menos de inicio, previsiblemente ante el Alavés, pero podría tener minutos en los dos otros compromisos que tendrá el Deportivo en la próxima semana: ante el Leganés este jueves 22 en Riazor o el domingo 25 en el Vicente Calderón.

Para el encuentro de mañana podría ocupar su banda Carles Gil, que ya fue titular ante el Athletic, o Emre Çolak, que tras de ser titular ante el Betis, no disfrutó de minutos en el último choque en Riazor.

La enfermería del Deportivo sigue contando entre sus “clientes” con Sidnei y Joselu. El central, con una lesión de grado 1 en el bíceps femoral derecho, sigue en tratamiento médico y de fisioterapia. El tiempo de recuperación para este tiempo de lesiones suele ser en torno a 15 días, pero no es la primera vez que el brasileño acorta los plazos de su recuperación. Lo que sí es seguro es que será baja mañana en Mendizorroza.

En idéntica situación se encuentra Joselu, que continúa trabajando para recuperarse de su esguince de grado 3 en la rodilla. El ariete tiene la articulación inmovilizada para favorecer la cicatrización de la rotura del ligamento lateral de su rodilla.

En el caso de Fernando Navarro, continúa en readaptación deportiva. El lateral, baja por un edema muscular en el sóleo, se ejercitó ayer al margen a las órdenes del preparador físico José Ángel Franganillo. El catalán realizó sprints en el campo cuatro, con tiempo de recuperación entre la ida y la vuelta de los mismos. Le acompañó varios minutos Laure, que decidió hacer algo más de carga de trabajo.



ryan babel, disponible

El delantero holandés está disponible para competir. El ariete, que completó el entrenamiento el viernes, trabajó ayer en el interior de las instalaciones de Abegondo. Había dudas sobre el estado físico en el que llegaría el último refuerzo incorporado del Deportivo, tras la baja de Joselu. Tras completar su primera sesión sin problemas, aunque realizó parte de trabajo al margen, el club colgó en la web el estado de la plantilla. En el caso del futbolista tulipán su estado es “disponible para la competición”, pero el propio futbolista reconocía que necesita aún trabajo para estar al cien por cien.