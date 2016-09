‘La Roja’ hace historia y se jugará el oro contra Estados unidos

La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas hizo historia al clasificarse por primera vez para la final de unos Paralímpicos, tras batir en semifinales a Gran Bretaña por 69-63.

Nunca ‘la Roja’ había saboreado una gran final, ni siquiera de un Mundial, algo que parecía reservado para las grandes potencias de este deporte, con las que se ha codeado en Río para ganarse el derecho a pelear por el oro, porque sus jugadores no renuncian a nada.

España jugó una semifinal magnífica, construida nuevamente desde una defensa que minimizó a la vigente campeona de Europa. Un segundo cuarto de gran nivel le permitió ponerse por delante y luego supo controlar los nervios para no dejar escapar una final donde espera ya a la potente Estados Unidos, que en la otra semifinal se impuso 74-54 a Turquía, única selección que ha vencido a España (68-65) en estos Paralímpicos.

Una vez más, la selección española se sustentó ofensivamente en el trío que forman el capitán Asier García, autor de un espectacular triple-doble: 19 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias, y los hermanos Zarzuela, con 19 tantos de Alejandro y 14 de Pablo. Amadou Diallo aportó 8 tantos y el naronés David Mouriz firmó 5; además, con él en pista tuvo España su mejor diferencia de puntos (+13) del partido.

El partido comenzó apretado y dominado por las defensas. Gran Bretaña no pudo imponer su ritmo y España tampoco encontró el tino ofensivo, replicando con su defensa, que apareció de forma estelar en el segundo cuarto. Los de Artacho consiguieron dejar sin anotar a los británicos casi cinco minutos y en ataque encontraron buenas opciones para abrir una brecha cercana a los diez puntos que les permitió llegar al descanso con buenas opciones (35-28).

El combinado británico no encontró la forma de atacar la defensa española tras el descanso y se vio superada por más diez puntos. La final comenzaba a estar más cerca (47-35), pero unos malos minutos y malas decisiones dieron vida a la campeona europea. El seleccionador paró el partido y evitó un disgusto mayor.

España llegó a los diez minutos decisivos seis arriba (49-43) y demostró su madurez para controlar la tensión para alguien que nunca ha estado tan cerca de hacer historia. La defensa y el rebote volvieron a ser suyos y la ventaja se disparó nuevamente hasta que Gran Bretaña tiró del triple para meter una presión. El pulso no tembló desde el tiro libre y la selección entró con paso firme en la historia. n ep