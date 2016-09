Robert Fernández dice que “Alcácer debe aprender del mejor, Suárez”

El secretario técnico del FC Barcelona, Robert Fernández, ha apuntado que el recién llegado Paco Alcácer ha firmado con el club blaugrana a sabiendas de que tendrá complicado tener minutos y que deberá “aprender” del “mejor” ‘9’ como es, a su juicio, Luis Suárez, aunque ha asegurado que el de Torrent tendrá una “buena evolución” en el equipo.

“Hemos hecho una magnífica operación en el tema del dinero, con toda la sinceridad. Hemos fichado a un muy buen jugador que nos va a ayudar, delante tiene al mejor y deberá aprender de Luis Suárez”, aseguró Robert Fernández en rueda de prensa.

El exjugador explicó además que Alcácer sabe las condiciones que tendrá en el equipo. “Le he dicho muy bien dónde viene y qué se va a encontrar desde el primer día y que tiene muy difícil jugar, pero es un reto muy bonito. Los nuevos tienen muy buenas condiciones, muy buena edad y nos van a ayudar”, añadió al respecto.

Y es que recalcó que para él, Luis Suárez es “el mejor ‘9’ del mundo”. “Tiene unas condiciones que son muy difíciles de poder conseguir en otro jugador. Luis está a otro nivel. Paco es muy buen jugador, aportará cosas pero tiene que aprender otras cosas. Viene a un club muy grande, estará rodeado de los mejores y tendrá mucho tiempo para ir aprendiendo”, afirmó.

Por otro lado, aseguró que Rafinha será importante y no quiso entrar a valorar sus palabras sobre una posible salida ante una hipotética falta de minutos. “En ningún momento nadie del entorno de Rafinha me ha comentado esa situación. Es un jugador muy importante en el equipo y para el entrenador. Le renovamos y ampliamos los años de contrato porque es muy importante. Acaba de llegar, fue a Bilbao y tuvo minutos y no tengo duda de que tendrá muchos minutos en el equipo”, sentenció.

Algo similar sucede con Arda Turan, quien ha tenido un buen inicio de campaña. “No se ha quedado nada por hacer y lo tenemos claro desde hace tiempo. Has comentado el nombre de Arda Turan y nosotros en ningún momento hemos tenido en mente que Arda se fuera del equipo. No pudo jugar seis meses, el primer año siempre es difícil y de adaptación y necesita tiempo. Estamos muy contentos y satisfechos de su rendimiento”, señaló.

En cuanto a André Gomes, Robert Fernández reconoció que fue la “oportunidad” del mercado. “Siempre nos ha gustado muchísimo a Luis Enrique y a mí, le seguimos de hace tiempo, pero no era una operación fácil. Había otras prioridades a mejorar para el equipo, André era una opción pero antes queríamos cerrar otras incorporaciones más prioritarias”, desveló. Como revisión y valoración del mercado quiso dejar claro que está satisfecho.



polémica con messi

El director de Deportes Profesionales y de Relaciones Institucionales del FC Barcelona, Albert Soler, ha asegurado que el club “no prohibió en ningún momento” a Leo Messi viajar con la selección argentina por sus molestias físicas y ha dejado claro, también en relación a las declaraciones de Edgardo Bauza, que no hay problemas entre los servicios médicos del club y los de la AFA. El seleccionador argentino afirmó que el club blaugrana aconsejó a Leo Messi no viajar con el combinado albiceleste por sus molestias físicas que sufrió en el último partido.