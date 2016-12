Reticente... de momento

El RC Deportivo apunta muy alto en cuanto a posibles refuerzos en el presente mercado de invierno y se ha marcado como objetivo ni más ni menos que un jugador ‘top’ como Gerard Deulofeu.

Internacional en categorías inferiores y con hechuras de crack mundial, el joven catalán de 22 años no está teniendo todo el protagonismo deseado en las filas del Everton de Ronald Koeman; el técnico holandés apenas confía en este interior con desborde y gran pegada pero en principio el futbolista se ha mostrado reacio a salir.

La entidad coruñesa ha conversado con el atacante de los ‘toffees’ para convencerlo de que solicite la cesión a su club propietario de cara a la segunda parte de la temporada actual pero en principio el deseo del gerundense es triunfar en Goodison Park.

El presidente del RC Deportivo, Tino Fernández, no ocultó la noticia desvelada ayer por este diario, si bien considera que a día de hoy resultará complicado amarrar a un crack de la talla de Deulofeu, aunque dejó abiertas las puertas a las negociaciones hasta el cierre del mercado el próximo 31 de enero.

“No me gusta hablar de nombres concretos porque no aporta nada a las negociaciones, pero vamos a hacer una excepción. Es un jugador que no va a salir de su equipo. Luego están los mercados y por ejemplo Joselu cuando el Deportivo se interesó por él era inalcanzable y ahora está en el Deportivo”, expuso el máximo regidor blanquiazul ante los medios de comunicación.

Así pues, la clave para lograr el préstamo de un jugador desequilibrante como Deulofeu residirá en la paciencia y persistencia de la Secretaría Técnica herculina para persuadir al jugador de que el Deportivo podría ser el conjunto idóneo para relanzar su carrera profesional. El próximo mes de enero será clave para dilucidar si deja la Premier.

babel, álex y saúl

El mandatario defenderá los intereses del club en el finiquito de Babel, que ya se ejercita con el Besiktas pese a tener contrato hasta el día 31 con el Depor.

“Esto es una industria y nada más, ya haremos las cuentas, hay unas normas y unos contratos”, especificó Tino Fernández, quien también se refirió al futuro de Álex Bergantiños. “La idea es que no salga pero si lo hace no vamos a poner dificultades”, dijo.

Por último, acerca de Saúl García, que estaba cedido en el Girona, subrayó que existe “un compromiso con el Mallorca, presentado y aceptado”.