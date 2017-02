“Los resultados te ponen y quitan; sé que, si ganamos, voy a seguir”

Después de la derrota ante el Alavés, Gaizka Garitano se la juega en Butarque con el ánimo puesto en conseguir una victoria que le mantenga al frente del Deportivo y que sirva para coger oxígeno en la tabla.

“Todas las semanas cuando pierdes son duras. Lo cierto es que ha sido una semana de trabajo normal, aunque después de perder el otro día no es fácil. Ahora, hay que tratar de ganar al Leganés para que la semana que viene sea mejor para todos”, indicó el preparador blanquiazul en la previa de la trascendental cita de Butarque.

Para concienciar y animar al equipo, el vestuario recibió la visita de Tino Fernández. “Es algo normal en todos los equipos. El ‘presi’ estuvo muy bien como siempre. Son cosas lógicas y cuando no ganas, más todavía. Son palabras de ánimo, muy buenas todas”, declaró.

El míster, además, conversó con el presidente y con el director deportivo. “Hablo con el ‘presi’ y Richard todas las semanas. Son conversaciones privadas. Ellos tienen mi confianza y yo la suya. Esto no se puede levantar sin optimismo, trabajo e ilusión. Eso está en mí, desde luego; en el equipo, desde luego; en el club, desde luego; y con eso vamos a Leganés”, señaló.

El técnico lanzó un mensaje positivo. Puede caer la primera victoria a domicilio. “Todos los campos son propicios. El trabajo y la ilusión es lo que no se puede perder, no puedes abandonar esas dos palabras y creo que las tenemos, siempre tienes que ser optimista antes de un partido”, opinó Garitano.

El preparador deportivista respondió una batería de preguntas sobre la incertidumbre que rodea su puesto. ¿Se la juega en Leganés? “No lo sé. No es lo más importante para mí ahora. Lo más importante es que gane el Depor. Si eso me ayuda a seguir en el cargo, el primer interesado en ganar soy yo, está claro”, indicó el míster blanquiazul.

Garitano dejó claro que su “mentalidad siempre es ganar” los partidos y “desde luego” no va a salir a empatar en Leganés.

Después, aseguró que es “autocrítico” y “siempre” piensa que puede “mejorar”. Uno de esos aspectos en los que debe progresar es la lectura de los partidos. A su manera, lo admite. “Nos han metido muchos goles en los tramos finales de los partidos y se nos han ido resultados. Intentaré mejorar”, concedió.

Preguntado sobre si se está focalizando la crisis del Depor en él, afirmó que acepta “todas las críticas”. “Respeto mucho el trabajo vuestro. Si veis que soy el máximo culpable, no lo comparto, pero lo respeto”, dijo.

También se mostró consciente de que “son los resultados los que te ponen y te quitan”. Y agregó: “Sé que si ganamos en Leganés voy a seguir. Siempre intento ganar para poder seguir, pero no por mí, sino por el club, porque lo que más me preocupa es que el Depor vaya poco a poco para arriba y salga de esta situación. Más que nada me preocupa eso, lo que pase conmigo no es importante en ese aspecto”.

Garitano no quiso adelantar las novedades del once, pero dejó caer que habrá alguna en ataque. “Cuando vienes de un partido en el que no has hecho gol siempre puedes cambiar alguna cosita. Cuando ganas tienes más posibilidades de repetir alineación. Algún cambio sí habrá seguro”, expuso.

Uno de los puntos débiles está en las bandas. Bruno Gama ha pasado de titular a descartado. “El tema es que en esas posiciones no se asienta ningún jugador. Cuando se asiente un jugador por rendimiento habrá continuidad”, anunció.

Algo similar ha pasado con la portería. “Hemos ido cambiando, los tres han tenido oportunidades y en ese aspecto estamos tranquilos. Ahora mismo confiamos en Lux”, comentó.

Arriba Andone puede quedarse en el banquillo para que entre Joselu. “Tenemos dos delanteros, varios extremos y es en las bandas donde necesitamos esa aportación. Tenemos varios futbolistas y necesitamos que se asiente alguno para que el equipo sea más reconocible”, insistió.

Otro nombre propio es el de Pedro Mosquera, que regresa al once tres meses después en Liga. “Es un auténtico ejemplo. Trabaja fenomenal, es un ejemplo en cuanto a la plantilla y en cuanto a todo. No tengo queja de los futbolistas”, explicó.

Garitano abandonó la sala de prensa recalcando que el partido de Leganés es “importante para el Depor”. “Imagino que todos queréis que el equipo gane. Eso es lo importante”.