Un respiro para el Barça

En una Euroliga que no se le está dando nada bien, el Barcelona se tomó ayer un respiro tras derrotar en el Palau Blaugrana al Darussafaka turco (81-77). El cuadro catalán sigue décimo, pero al menos ya tiene siete triunfos, lo que le permite empatar con el equipo que marca el corte de las eliminatorias, el Estrella Roja de Belgrado (octavo) y también con el Anadolu Efes (noveno). Del mismo modo, ahora podrá llegar con más margen de error a su próximo compromiso continental, la semana que viene, cuando visite al Brose Bamberg alemán, que tiene un triunfo menos.

Mucho tuvo que sudar el Barcelona para doblegar al conjunto otomano. Y en esta ocasión el mejor del equipo azulgrana fue el croata Ante Tomic, que consiguió 16 puntos, y que estuvo bien secundado por otros dos titulares, Rice (13) y Doellman (11), así como por Vezenkov (12).

En los primeros cuartos el equipo local mostró una vez más sus debilidades. Mucho están sufriendo los aficionados barcelonistas en la presente campaña. El primer cuarto acabó con los turcos por delante (19-22). Y el segundo también (35-40).

Sin embargo, la salida del Barcelona tras el descanso fue fulminante. Los de Georgios Bartzokas disputaron sus mejores minutos de todo el partido, consiguiendo un parcial de 14-0. Pero el Darussafaka, ansioso por poner más tierra de por medio con otro de los equipos de la zona media, no se rindió y se mantuvo vivo ante un rival muy irregular. Los azulgrana consiguieron empezar los últimos diez minutos con ventaja (59-57). Pero había que seguir trabajando duro.

Y finalmente, el Barcelona aguantó a su rival, y gracias a una canasta de Koponen a falta de pocos segundos para el final pudo poner el 81-77 que ya sería definitivo.

Ha terminado la primera vuelta de la fase regular de la Euroliga y el Barcelona tiene todavía mucho margen de mejora.

Aunque los pupilos de Bartzokas no están de momento entre los ocho mejores, mantienen la esperanza de dar un salto de calidad en la segunda vuelta y escalar posiciones.