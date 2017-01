Remontada histórica de los Grizzlies ante los Warriors

Los Grizzlies se convirtieron en los grandes protagonistas de la jornada, al batir por segunda vez en esta temporada a los Warriors (119-128, tras prórroga), después de remontar un déficit máximo de 24 puntos mediado el tercer periodo.

Marc Gasol (23 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias) lideró al conjunto de Memphis, que se sobrepuso a los 40 puntos de Stephen Curry y salió del Oracle Arena con una gran tras enjugar una desventaja de 19 puntos en el último cuarto, algo que no sucedió en los 662 partidos precedentes en los que un equipo entró con -19 en los últimos doce minutos.

El santboiano, Zach Randolph (27 tantos), Mike Conley (27 y 12 asistencias) y el acierto de Troy Daniels condenaron a los locales a un tiempo extra, donde se cumplió la máxima de que casi siempre acaba ganando el que viende desde atrás.

Por su parte, los Timberwolves cayeron ante los Wizards (112-105) pese a los 41 puntos de Andrew Wiggins, mientras que Ricky Rubio acabó 4 tantos, 5 rebotes y 7 asistencias. Además, los Magic perdieron (93-100) ante los Rockets, que lograron su séptima victoria consecutiva merced al acierto de Ryan Anderson: 19 tantos, todos en la segunda mitad. Serge Ibaka firmó 16 puntos y 12 rebotes, mientras que James Harden, que no anotó desde el triple pese a sus ocho intentos, acabó con 14, 7 rebotes y 10 asistencias.

Los Lakers vencieron a los Heat (127-100) en la vuelta de José Manuel Calderón (2 rebotes en cinco minutos). Sergio Rodríguez sigue en el dique seco y no pudo jugar con los Sixers en la derrota ante los Celtics (110-106), mientras que Willy Hernangómez no jugó, por decisión de su técnico, en el triunfo de los Knicks en Milwaukee (111-116). La jornada se completó con los siguientes marcadores: Nets, 108-Cas, 116; Kings, 98-Clippers, 106.