Remontada del Fabril y dos nuevos goleadores

Siete victorias consecutivas son las que lleva el Fabril con la conseguida este domingo ante el Navalcarnero por 1-2. En un partido jugado de poder a poder, un gol postrero de Jardel dio la victoria a los de Parralo que siguen aupados en lo más alto de la tabla clasificatoria. El partido no fue nada fácil ya que tuvieron que remontar el gol de penalti de Ónega conseguido en la primera parte. En la segunda, los coruñeses buscaron con ahínco el empate, cosa que consiguieron gracias a Ismael Díaz en el minuto 61. Ya con el tiempo de descuento cumplido, Jardel hizo que los puntos viajaran a Abegondo.

El partido comenzó con ambos equipos muy metidos. Ambos presionaban la salida de balón por lo que no había jugadas de peligro. En el minuto 14 llegó el primer gol local. Ónega peleaba un balón por banda derecha y se iba en velocidad de sus marcadores. Su pase raso desde la línea de fondo no encontraba rematador y se paseaba por el área pequeña. Allí aparecía Sergio Molina y Pinchi que estaba cerrando. El jugador madrileño que no llegaba al remate se interponía entre el balón y el jugador gallego que empujaba levemente por la espalda al mediocentro. El árbitro sin dudarlo señalaba los once metros y ahí Ónega, con un lanzamiento flojo por el centro ponía el 1-0. Mucho castigo para los coruñeses.

Sin cambios comenzó la segunda parte. Cristóbal seguía confiando en sus jugadores que aunque iban perdiendo no habían realizado una mala primera parte. Poco a poco, los gallegos iban controlando el partido en busca del empate. Para ello el técnico sacó a Jardel en la posición de media punta por un Romay poco acertado. El Fabril quería imponer su ritmo y de ahí llegó el empate. En un acercamiento por banda derecha Pinchi ponía el balón al segundo palo donde Ismael Díaz a placer batía a Isma Gil. Corría el minuto 61. En el minuto 79, Barbosa sin apenas ángulo empalmaba un fuerte chut que estallaba contra el palo derecho de Alex Cobo que a la desesperada salió a tapar huecos. Pero la puntilla la dió el filial deportivista en el minuto 94. Con el tiempo cumplido, el árbitro del encuentro dejó sacar el corner a Edu Expósito, el cual de forma magistral ponía el cuero en la cabeza de Jardel, quien sólo en el segundo palo remataba al fondo de la red. 1-2 y séptima victoria consecutiva. Explosión de júbilo gallego que coincidió con el pitido final.