Clarence Seedorf mantiene la confianza del primer día, pese a haber sumado un solo punto de doce y a pesar de los tres goles encajados ante el Getafe. El técnico holandés considera esa última derrota un accidente, dado que los tres tantos llegaron en despistes defensivos, y apela al juego exhibido frente al Espanyol en la jornada anterior para estrenar, por fin, su casillero de victorias.

“Para mí no afecta. Desde que he llegado aquí son tres perdidos y un empate en el que merecimos ganar. Siempre puedes mejorar las prestaciones. Ante el Getafe tuvimos varios errores graves, innecesarios, pero no estoy preocupado. Hay que reiniciar donde lo dejamos ante el Espanyol. Estamos concentrados, es una buena oportunidad en casa para buscar los tres puntos”, indicó el neerlandés ayer.

Pese a los últimos resultados, el estratega blanquiazul aseguró que la plantilla afronta el último tercio del campeonato con optimismo.



“Estamos bien mentalmente, como toros, para comernos la hierba mañana”, subrayó, e indicó que no piensan rendirse en su empeño de reencontrarse con el triunfo: “Lo que no vamos a hacer es parar de buscarlo. Mañana tenemos otra oportunidad, porque el equipo ha reaccionado”.



Sobre la revolución que parece que efectuará esta tarde en el once, indicó que ya la “tenía en mente”.

“Tenía en mente antes de Getafe una planificación. El equipo no está preparado para hacer tantos partidos seguidos en poco tiempo. Creo que los jugadores que mañana serán titulares van a poder dar lo que buscamos”, explicó.

Seedorf descartó también cualquier preocupación por la falta de gol, ya que, desde que ha tomado las riendas del equipo, el Depor no ha logrado hacer ni un solo tanto.



“No estoy preocupado. Hemos creado, tambien contra el Getafe en la segunda parte. Los dos equipos defendimos bien y nosotros cometimos errores graves. Estamos creando muchas ocasiones de gol. Habría preocupación si no creáramos, pero en el fútbol hay rachas. Hay que seguir buscándolo con serenidad e inteligencia”, argumentó.

También negó que la hinchada blanquiazul haya perdido la esperanza sobre las opciones de lograr la permanencia.

“No creo que eso se verdad. Yo voy por la calle y hay esperanza. La semana pasada vimos el estadio y espero mañana el mismo ambiente. La afición del Depor es propietaria de este estadio, es su casa y no creo que vayan a dejar a nadie venir aquí y sentirse en casa. Tienen que proteger Riazor como hicieron la semana pasada”, señaló.

Sobre el Eibar, destacó que tiene “un entrenador que prepara muy bien al equipo tácticamente y con gente de calidad en ataque. Es un equipo agresivo e intenso”.



El holandés justificó la nueva ausencia de Carles Gil en la convocatoria diciendo que “tengo que buscar equilibrio en el banquillo sabiendo lo que tengo en el campo”.

El técnico reconoció que no ha querido forzar con Sidnei, para que se recupere bien, y, sobre el dedo de Koval, dijo que “no está al cien por cien, pero él parece Hulk (risas), parece que no siente nada. Estamos contentos con él”.