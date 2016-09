El regreso de Jordi, en enero

La localidad asturiana de Mieres acogió ayer el sorteo de la Liga Europea de hockey patines. De inicio, ya se conocían los cabezas de serie de cada grupo: Benfica (A), Barcelona (B), Forte dei Marmi (C) y Liceo (D).

Y al equipo coruñés le ha tocado enfrentarse a Breganze italiano, La Vendeenne francés y Oliveirense portugués, el equipo en el que milita el jugador liceísta más emblemático de los últimos años, Jordi Bargalló.

Los hombres de Carlos Gil iniciarán la competición continental el cinco de noviembre en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Breganze. El 26 del mismo mes, los herculinos afrontarán su primer duelo a domicilio, siendo su rival La Vendeenne.

A continuación llegarán los dos encuentros seguidos frente al Oliveirense. El primero, en pista portuguesa el 17 de diciembre. Y, el segundo, el que supondrá el regreso de Jordi Bargalló a Riazor, el 14 de enero.

El cuatro de febrero, los verdiblancos jugarán a domicilio frente al Breganze. Y el 18 del mismo mes, el Liceo cerrará la fase de grupos en su cancha de Riazor ante La Vendeenne.

Como en las últimas ediciones, los dos primeros de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final, a celebrar los días 11 de marzo y 1 de abril. Y los que pasen dirimirán el título en la final a cuatro, prevista para los días 13 y 14 de mayo.

El Liceo confían en estar entre los dos primeros de su grupo, pero está claro que los otros tres rivales se lo pondrán muy difícil. A priori, Oliveirense y Breganze son los equipos más fuertes, pero La Vendeenne no quiere ser la ‘cenicienta’ del grupo e intentará dar la sorpresa.

De todas formas, está claro que esta edición de la Liga Europea será muy especial para el Liceo por tener que enfrentarse al Oliveirense de Jordi Bargalló.

El encuentro de Riazor será sin duda una gran fiesta del liceísmo. Ambos conjuntos esperan llegar a este partido con la clasificación encarrilada. De no ser así, los sentimientos habrá que dejarlos a un lado, y tanto el Liceo como Jordi Bargalló saldrán a por todas.

Pero, en todo caso, se espera que la afición verdiblanca dé un gran recibimiento al emblemático jugador, que ya tuvo un emotivo homenaje en junio con motivo del último partido de la OK Liga 2015/2016, en el que el rival fue el Vic.