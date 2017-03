El Real Madrid pierde el liderato tras empatar con el Las Palmas

El Real Madrid dejó escapar el liderato de la Liga ante la UD Las Palmas en el Santiago Bernabéu, a pesar de tirar de épica con uno menos y dos goles de Cristiano Ronaldo en los últimos cinco minutos para salvar al menos el punto.



Los de Zinedine Zidane se vieron superados como el pasado domingo por el fútbol del rival. El Villarreal entonces y Las Palmas en esta jornada dominaron a un Madrid que, eso sí, volvió a reaccionar para minimizar el daño, esta vez un empate.



El punto, con el partido del Celta de Vigo aún pendiente, no le vale para defender el liderato en otro día de presión culé, forzada tras la derrota en Mestalla.



En medio de las rotaciones, con Isco y Morata ganando una merecida alternativa, el Madrid marcó primero pero no ofreció el sacrificio necesario para plantar cara al rival. Las Palmas se hizo dueño y señor y logró desmarcarse en la segunda mitad con un 1-3 que le invitaba a soñar con su primera victoria histórica en el Bernabéu.



La casa blanca apretó y el sueño ‘pío-pío’ se esfumó, a pesar de jugar con uno más durante media hora por la expulsión de Gareth Bale. Pronto se dio cuenta el Bernabéu que tocaba sufrir. De nuevo, un equipo de amarillo enfrente convirtió en espectador al Madrid.



Y eso que los de Zidane avisaron a los 30 segundos y golpearon a los ocho minutos. El cuadro local hizo daño con Bale por la banda derecha, pero el gol llegó en un gran desmarque de Isco, por el centro de la defensa rival, bien visto por Kovacic. Morata, el otro ‘enchufado’ de los blancos, repitió la jugada pero fue anulada por fuera de juego y el Madrid desapareció.



Las Palmas, ese equipo que no mira al marcador para jugar, no se inmutó ante el gol y encontró respuesta inmediata en Tana. El canario puso las tablas y el cuadro amarillo se hizo dueño del césped del Bernabéu.

Tras el descanso, la empresa se complicó más aún para los locales, con la expulsión de Bale.



En dos salidas en velocidad en cinco minutos, Las Palmas dejó tocado a los blancos. La primera terminó en penalti por manos de Ramos que transformó Viera. La segunda, con todos menos Navas en campo canario, la ejecutó Boateng.



Con 1-3 y media hora por delante, Zidane dio entrada a la artillería Benzema, Lucas y James, y el Madrid buscó la épica.



Cristiano lideró la esperanza blanca con dos goles en los últimos cinco minutos. n