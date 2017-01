Guilherme dos Santos se encuentra perfectamente asentado en la escuadra blanquiazul. Desde su llegada al equipo coruñés, el pasado verano, se fue haciendo un sitio hasta el punto de haberse convertido en una pieza fundamental en el engranaje de la ‘máquina’ de Gaizka Garitano.

El futbolista brasileño confesó ayer, en la sala de prensa de Abegondo, su deseo de que la entidad que preside Tino Fernández haga efectiva la opción de compra que posee cuando finalice su cesión por el Udinese.

“Yo quiero continuar aquí y espero que el Deportivo me compre”, así de contundente se mostró el mediocentro, cuando se le preguntó sobre su futuro profesional.

A pesar de que en las últimas semanas se ha comentado que el club herculino está trabajando ya para hacer efectiva la opción de compra del canarinho cuanto antes, el jugador negó que desde la Plaza de Pontevedra hayan hablado con él para manifestarle sus deseos de que se quede.

“Nadie ha venido a hablar conmigo, aunque también está claro que tienen que conversar con el Udinese, no conmigo”, explicó e incidió en sus deseos de continuar vistiendo la elástica blanquiazul cuando finalice la presente temporada.

Estoy en la mejor forma física y estoy rindiendo, pero puedo hacer más



“Ellos ya sabían, cuando llegué aquí, de mi interés por continuar, así que espero seguir en el Deportivo”, insistió.

El futbolista de 25 años, que ha participado en 15 de las 17 jornadas de Liga, en once como titular, valoró “la mejora” que ha experimentado el cuadro deportivista en las últimas jornadas.

“Estoy más contento con la mejora del equipo, es muy bueno eso, también a nivel individual, gracias a Dios estoy haciendo mi parte y ayudando de la mayor manera posible al equipo”, apuntó el mediocampista, quien subrayó que vive su “mejor momento” desde que llegó al conjunto herculino.

“Estoy en la mejor forma física, estoy bien, el entrenador ha insistido en mantener el peso y estar bien físicamente y yo estoy rindiendo, pero pienso que puedo hacer más”, argumentó un Guilherme que no se conforma con lo demostrado hasta ahora.

“Hace unas semanas dije que estaba al 70 u 80 por ciento. No voy a dar un número, pero ahora estoy aumentando el número, estoy feliz no solo con mi mejora, sino también con la del equipo, Andone, por ejemplo, que está haciendo muchos goles, todos estamos de enhorabuena, Juanfran está haciendo una gran temporada. Yo estoy mejorando y espero seguir creciendo”, indicó.

En las últimas jornadas ha demostrado entenderse a la perfección con Celso Borges, con el que forma una pareja de muchas garantías en la medular.

Para el brasileño, sin embargo, no es ningún misterio entenderse con el costarricense, al que calificó como un futbolista “inteligente”.

“Es un gran jugador y es muy fácil jugar con una persona que es inteligente, que sabe jugar. Yo tengo que hacer mi parte y jugar con él es muy fácil”, analizó.

El ‘canarinho’ también elogió a Juanfran, quien no podrá jugar el sábado contra el Villarreal por sanción, aunque se mostró seguro de que el compañero que le sustituya dará el nivel.

“Es un gran jugador, un gran lateral, fuerte, y nos hace falta, pero seguro que el que coloque el entrenador en su posición nos va a ayudar”, dijo.

Guilherme se mostró feliz con el rendimiento del Depor en las últimas semanas, que ha permitido a la escuadra coruñesa abrir un hueco con la zona de descenso. Sin embargo, el brasileño advirtió sobre el peligro que supondría relajarse.

“Ahora tenemos la Copa y después el Villarreal, que es un gran equipo, pero esperamos sacar una victoria para poder alejarnos más aún de abajo. Tenemos que pensar en estar más arriba. Estamos mejorando, pero si pierdes dos partidos ya estás abajo, así que tenemos que seguir por esta línea”, avisó.

El mediocentro reconoció que hacen falta refuerzos en el mercado invernal.

“Babel se fue, pero tenemos buenos jugadores como Bruno, que estuvo lesionado, Çolak… pero está claro que necesitamos para jugar o para ayudar. En enero jugamos miércoles y domingo, son muchos partidos y necesitamos (fichajes), pero si se demora no pasa nada”, sentenció.