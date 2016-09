“Quedarme a dos de Phelps es una excusa para seguir”

La nadadora Teresa Perales, ganadora de cuatro medallas en Río, declaró que “me he quedado a dos medallas” del nadador estadounidense Michael Phelps, y que por ello ahora tiene “una excusa” para seguir compitiendo.

“Ahora el horizonte es Tokio 2020. Me he quedado a dos medallas de Phelps, que no era lo importante, pero me he quedado sin conseguir las medallas que quería. Por eso, ahora que tengo una buena excusa ahora para seguir. Ojalá podamos decir ‘que tiemble Phelps’. De momento voy a seguir entrenando y a ver qué pasa, paso a paso”, manifestó la zaragozana de 40 años, sintiéndose “sorprendida y agradecida” por el recibimiento a la delegación española a su llegada a la T4 de Barajas.

Perales posee 26 medallas paraliímpicas tras disputar cuatro Juegos. “Las he vivido muy intensamente. La verdad es que algunas medallas se han hecho de rogar demasiado, pero al final han ido cayendo y estoy muy contenta del resultado final”, aseveró la nadadora.

Además, la aragonesa reconoce que su “familia” le ha dado “alas” para conseguir todas estas preseas. “Tener a mi familia allí me ha ayudado muchísimo. El niño me decía: ‘Mamá a mi las medallas me dan igual, solo quiero volver a casa contigo’. Pero es igual, yo quería volver con medallas”, señal.

Sobre el apoyo que sintieron todos los deportistas desde España, Perales dijo que fue una “barbaridad, sobre todo a través de las redes sociales. Creo que personalmente, incluso más en los dos días que no logré las preseas que buscaba que en el resto de competición. El hecho de recibir mucho apoyo de la gente y de los medios de comunicación ha sido muy bonito y grato”, concluyó.



super orgullosa

La también nadadora Sarai Gascón manifestó que “nunca” habría imaginado conseguir tres metales en Río de Janeiro, una “recompensa al trabajo y esfuerzo” realizado.

“Era muy difícil subir al podio, sabíamos que todos iban muy bien preparados. Mi objetivo era subir a él y ganar todas las medallas que pudiera, pero nunca me habría imaginado que iba a ganar tres medallas la verdad. Estoy super orgullosa”, celebró la barcelonesa.

Gascón y Perales sumaron un total de siete preseas al casillero de España. “Las medallas son una recompensa a todo el esfuerzo que hemos hecho. Ver a toda al gente que te apoya y que reconoce todo tu esfuerzo pues te da aún más alegría”, reconoció Sarai, al igual que Perales mu “impresionada” por el recibimiento al equipo español en Barajas.

La joven nadadora de 23 años quiere seguir en la competición y ve en Tokio 2020 una buena posibilidad de sumar más medallas. “Ahora toca asimilar que he ganado tres y celebrarlo con los míos, que tengo muchas ganas”, finalizó Gascón.