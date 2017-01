Un ‘puntiño’ más

El Depor reservó para despedir la primera vuelta uno de los peores partidos del curso. Estuvo flojo, gris y espeso, pero salvó un ‘puntiño’. Quinto empate consecutivo en 2017 (tres en Liga), 19 puntos en otros tantos partidos y cuarta jornada seguida sin perder, pero también -como es obvio- sin ganar.

Supuestamente, Las Palmas era la casa de los líos y recibía al Deportivo en crisis. Setién, a pesar de las bajas, hizo limpieza en el vestuario, mandó a Viera y Javi Castellano a la grada, y en el césped del Estadio de Gran Canaria el que parecía ‘tocado’ cuando empezó el encuentro era el conjunto coruñés, que inició el choque con la torrija encima.

Al Deportivo le costó asimilar el sistema con dos delanteros por el que apostó Gaizka Garitano en Canarias, con Joselu como pareja de Andone, Çolak hacia la derecha y Luisinho en la izquierda. Marlos Moreno fue el sacrificado respecto al anterior partido y Juanfran regresó al once después de haber cumplido sanción.

El balón circuló al antojo de los insulares, con los blanquiazules excesivamente replegados y desbordados por el empuje de los de Setién, que absorbieron la posesión incluso más de lo que Garitano había anticipado.

El dominio de los locales, además, se tradujo en ocasiones ante un rival incapaz de sellar el área, demasiado permeable. Livaja obligó a Tyton a lucirse con una estirada a los cinco minutos de partido con un disparo seco desde el flanco derecho del área. En el córner posterior, Aythami dio el segundo aviso con un cabezazo que se marchó fuera. Y a la tercera, antes de que se cumpliera el cuarto de hora, Mateo García no falló tras otra jugada con errores defensivos en el equipo herculino.

Sidnei, como ante el Espanyol en el anterior encuentro a domicilio en Liga, falló en el despeje y Mateo García recogió el regalo para superar a Tyton con un disparo que tocó en el propio central deportivista antes de acabar en el fondo de la red.

Las Palmas pudo herir aún más al Deportivo en esos momentos del partido, pero Borges apareció providencial al corte. Los canarios estaban muy cómodos y los blanquiazules, desaparecidos hasta que empezaron a quitarles el balón.

A base de faltas, la UD frustró cada intento del Deportivo por crecer en el partido. Los coruñeses tardaron 29 minutos en finalizar el primer ataque, un disparo lejano de Borges que se fue a las nubes. Juanfran y Luisinho trataron de aportar desde la banda y el centro del portugués lo cabeceó el costarricense otra vez desviado. Al menos, lo intentó.

El paso por los vestuarios tampoco ayudó al Deportivo a despejar la mente. Ni siquiera el agua de los aspersores le despertó. Le faltó, como solía decir Setién en Lugo, lucidez.

Vicente Gómez tuvo el segundo de los canarios a centro de Hélder Lopes, pero no acertó, por fortuna para el Deportivo, que siguió vivo.

No daba síntomas de reacción el conjunto coruñés. Sin embargo, se levantó. Çolak, apagado hasta entonces, apareció para servir un pase perfecto a Andone. El rumano le cogió la espalda a Lemos y sorprendió a Varas, lento. Séptima asistencia del turco, séptimo tanto del goleador blanquiazul y veinte minutos por delante.

Aythami, agradecido al Deportivo, se autoexpulsó con dos amarillas en cuatro minutos. Laure estaba preparado para entrar al césped, pero Garitano frenó el cambio. Metió a Marlos por Luisinho y el balón cambió de dueño. El míster tardó en volver a echar un vistazo a los recursos que tenía en el banquillo. Al Depor, diezmado por las bajas, le faltaron ambición y recursos. Se conformó con el empate, un resultado que habría firmado antes del gol de Andone, pero que supo a poco.