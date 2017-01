La puntería desde el arco es el termómetro del éxito

No es ningún secreto que las estadísticas, sobre todo en un deporte como el baloncesto, pueden ser un fiel reflejo de la marcha de un equipo, pero no son infalibles. La muestra más clara es el Basquet Coruña.

El segundo equipo que mejor lanza de tres puntos en la LEB Oro viene, sin embargo, de firmar tres actuaciones ‘desconcertantes’ en este apartado. Entre Melilla (4 de 25) y Marín (6 de 30), sus peores cifras del curso, los pupilos de Tito Díaz convirtieron contra el Huesca, en Riazor, 13 de sus 23 tiros desde el arco, un 56.5% de acierto, su mejor marca de la temporada.

La ‘marea naranja’ lanza con mejor puntería en casa (42.7%) que a domicilio (37.9%), pero de sus cinco partidos por encima del 50%, tres han sido lejos de Riazor (Palma, Clavijo y Cáceres), con un balance de una victoria y dos derrotas. En casa sólo lo ha logrado frente al Gipuzkoa y el Huesca. Además, hace sólo 0.6 intentos menos por partido cuando juega como visitante que cuando ejerce como local. Lo que no deja lugar a la sopresa es su balance cuando lanza mejor desde 6.75 metros que su rival: 9-1. Y tampoco la marca cuando se da la situación inversa: 1-5, balance que incluye los mencionados encuentros en Melilla y en Marín.

De esas nueve victorias, siete llegaron en el sensacional arranque de campaña (7-1), donde el Basquet Coruña acertó un 41.4% (82 de 198) de sus 24.7 intentos por partido. Desde entonces, el cuadro herculino ha ganado sólo cuatro encuentros y ha perdido siete, fase en la que ha bajado ligeramente su puntería: 39.3% (113 de 287), aunque ha lanzado más veces (26.0).

Los compromisos en Melilla y Marín no solo marcaron el punto más bajo del equipo en cuanto a puntería, también lo hicieron en cantidad de aciertos. Hasta el encuentro en la cancha del conjunto norteafricano –donde, curiosamente, ambos equipos firmaron la misma hoja de servicios desde el arco (4 de 25)–, la marca más baja de aciertos de los hombres de Tito Díaz era de siete, en Lleida (7 de 25) y frente al Araberri (7 de 18), partidos que, no obstante, terminaron con triunfo naranja.

En 11 de los 18 encuentros disputados el Basquet Coruña ha anotado más de nueve triples, con el tope establecido en 15, cifra que alcanzó en dos ocasiones –ambas a domicilio– y con resultados opuestos: victoria en la pista del CB Clavijo y derrota en la del Cáceres.

Una montaña rusa de acordes y desacuerdos de relativismo deportivo, que demuestra que no todo está en los números, al menos no siempre.

El domingo, la ‘marea naranja’ juega contra el Palma, uno de los equipos ante los que superó el 50% de acierto desde el arco, y además lo hace en el Palacio de Riazor, donde en su última comparecencia alcanzó su cima de puntería del curso. ¿Por dónde irán los tiros?