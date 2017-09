Prometedores xogadores nunha cita que comeza hoxe

O concelleiro de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, presentou onte a trixésimo primeira edición do Campionato de España de Menores de Pádel, unha competición que se celebra esta semana no municipio e na que participan 600 parellas de rapazas e rapaces de todo o Estado.

O edil valorou positivamente que A Coruña sexa a primeira cidade, ademais de Madrid, que se converta en sede de celebración deste campionato, “que supón, ademais, un motivo de orgullo ao acoller, por primeira vez en Galicia, esta competición”.

O edil salientou a aposta do executivo por “dar visibilidade a diferentes modalidades deportivas e as súas distintas categorías, como as traíñas, o snipe ou o pádel”, unha disciplina que, tal e como sinalou Lema, “conta cun importante número de veciñas e veciños federados e cun gran seguimento, como proba a celebración, nestes dous últimos anos consecutivos, do World Padel Tour na cidade”.



Compromiso

“Coa posta en marcha deste Campionato de Menores, A Coruña demostra, unha vez máis, que é unha localidade comprometida coa práctica deportiva, ademais de atractiva á hora de acoller, nos seus equipamentos, eventos do máis alto nivel”, incidiu o concelleiro e responsable do Consorcio de Turismo.

Lema tamén destacou “o bo síntoma que está a vivir A Coruña en canto a proxección de cidade viva e aberta” que supón a celebración desta competición dende hoxe e ata o vindeiro domingo, en canto ao “impacto directo que ten no sector hostaleiro”, ao contribuír “de forma significativa a dar continuidade ás altas cifras de ocupación hoteleira que estamos a experimentar este ano”.



Acompañantes

“No campionato participarán 1.200 persoas, e moitas delas que veñen acompañadas de persoas adultas, polo que a celebración deste evento está directamente vinculada aos altos datos de ocupación que ten a cidade”, explicou o concelleiro, quen engadiu que a cita tamén contribúe “a afondar no obxectivo da desestacionalización do turismo que se marcou desde o Plan Estratéxico de Turismo”.

A competición, que conta co apoio do Concello e se desenvolverá nas pistas de Coruña Sport Centre (e en dous clubes máis, A1 e Pádel&Beer), celebrará a entrega de trofeos domingo, nunha cerimonia na que estará presente o edil, que onte estivo acompañado na rolda pola xerente de Turismo da Coruña, Lanzada Calatayud, o Vicepresidente da Federación Española de Pádel, Manuel Fernández Prado (‘Poli’), e a representante do CSC, Cristina González.

Para máis información sobre o evento pode consultarse a páxina web www.padelfederacion.es.