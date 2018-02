Primer paso en Getafe

El primer paso para acercarse un poco más a la permanencia lo tiene que dar esta tarde el Deportivo, a partir de las 19.30 horas, en el partido que le medirá al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

Una cita en la que a los blanquiazules solo les vale sumar de tres para que sigan dando las matemáticas en esta carrera por lograr la salvación en la que está inmerso junto a Málaga, Las Palmas y Levante.

Para este encuentro Clarence Seedorf se lleva a 21 futbolistas, por lo que tendrá que hacer tres descartes. Solo se quedan fuera los lesionados Raúl Albentosa y Fede Valverde, y Carles Gil y Gerard Valentín, por decisión técnica.



Apuntalar la medular

El técnico holandés introducirá algunas variaciones con respecto al último once alineado ante el Espanyol. La principal es la inclusión de Sulley Muntari como titular. El mediocentro ghanés, que ya disfrutó de minutos en el duelo frente a la escuadra ‘perica’ formará pareja en la medular junto a Guilherme, que jugó uno de sus mejores choques este curso en la pasada jornada.

Completa el trivote un Pedro Mosquera que cuajó un gran encuentro ante el Espanyol y que frente al Getafe jugará como mediapunta, posición que ocupó Fede Cartabia contra el Espanyol.



Bóveda, central

Mantendrá a Rubén Martínez en la portería, que no encajó en la pasada jornada (algo que el equipo no conseguía desde el pasado 9 de diciembre, cuando ganó por la mínima ante el Leganés (1-0)). En la zaga repiten Juanfran y Luisinho en las bandas, y como zagueros Eneko Bóveda, reconvertido en central pese a que Sidnei ya tiene el alta para jugar, y Fabian Schär, favorecido por la lesión muscular de Raúl Albentosa.



Continúa el ‘tridente’

Pese a que los coruñeses suman ya cuatro jornadas sin marcar, tres con Clarence Seedorf en el banquillo, este vuelve a confíar en el tridente formado por Lucas Pérez, Florin Andone y Adrián López. Los dos primeros perdonaron ante el Espanyol, el de Monelos de penalti y el rumano tras estrellar su remate de cabeza en el larguero. Un esquema ofensivo en el que el holandés ‘sacrificará’ de inicio a Bakkali, que esperará su oportunidad para salir como revulsivo desde el banquillo. También estarán presumiblemente aguardando por sus opciones jugadores como Emre Çolak, que mejoró la cara del equipo ante el Espanyol, Borja Valle, que entró en los instantes finales por Andone, o incluso un Fede Cartabia que puede aportar frescura a las bandas.

Los blanquiazules, que solo han sido capaces de ganar un encuentro a domicilio en esta temporada (ante Las Palmas, con Cristobal Parralo) se enfrentan a uno de los equipos más fiables en su campo. De los 13 partidos como local, solo ha perdido tres y ha empatado el mismo número.

Un estadio en el que claudicaron conjuntos como Villarreal, Valencia o Celta, y en el que no pierden desde el 14 de octubre, cuando venció el Real Madrid (1-2).

El Deportivo tiene esta tarde y el sábado en el Abanca Riazor ante el Eibar dos oportunidades para encarrilar la permanencia. Hoy tiene que dar en Getafe el primer paso.