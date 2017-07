Pleno en la ‘gira’ gallega

El Deportivo se impuso ayer en el LVI Trofeo Concepción Arenal, sumando su octavo triunfo de la pretemporada y cerrando con un pleno su ‘gira’ ante los rivales gallegos. En las pruebas ante cinco adversarios de Tercera División y tres de Segunda B, los herculinos han marcado 36 goles y han encajado tan solo tres.

Pepe Mel afrontó el test con el dibujo habitual de este verano, con tres mediocentros, aunque en esta ocasión, Bakkali no actuó en punta, sino echado a la banda izquierda.

Diez minutos tardó el Depor en abrir el marcador en A Malata. Gerard Valentín centró desde la banda derecha, el exdeportivista Ian Mackay falló al intentar desviar el esférico y Çolak, que esperaba con la ‘caña’ preparada en el punto de penalti, marcó a placer.

La reacción local no se hizo esperar. Solo cinco minutos después, los coruñeses encajaron el empate en una transición defensiva desastrosa.

Los blanquiazules sacaron un córner a la zona de tres cuartos, Gerard Valentín centró, pero el despeje en largo de los pupilos del técnico Miguel Ángel Tena pilló descolocada a la zaga herculina. Sota se plantó solo ante Rubén y no falló.

Borges estuvo a punto de marcar el 1-2 en el minuto 25 en un saque de falta desde el pico izquierdo del área, pero el balón se marchó rozando el poste, e incluso parte de la afición cantó el ‘gol fantasma’.

En la siguiente acción, Borja Valle desperdició un mano a mano con el guardameta del conjunto departamental.

El berciano erró una nueva ocasión en el 27. Valle, que actuó como ‘9’, recibió un pase adelantado de Gerard, pero disparó demasiado cruzado.

Schär, que disputó su segundo encuentro, remató un córner de cabeza en el minuto 31, pero el balón se fue fuera.

De tanto buscarlo, el cuadro coruñés encontró el premio del segundo tanto en el minuto 33, en un libre directo ejecutado a la perfección por Çolak, desde el pico derecho del área y que entró besando el poste.

El segundo acercamiento del Racing a la meta blanquiazul tuvo lugar en el minuto 40, por medio de un disparo de Pablo Rey, que se fue alto.

Mismo once

El técnico blanquiazul mantuvo el mismo equipo en el arranque de la segunda mitad. Los coruñeses siguieron dominando en el juego, pero acusaron la enorme carga de los entrenamientos y perdieron la ‘chispa’ del primer tiempo.

La ocasión más clara del primer cuarto de hora fue un remate de Borja Valle desde la frontal del área que no fue entre los tres palos.

El preparador blanquiazul realizó el primer cambio en el minuto 64. Luisinho, que arrastraba molestias en el gemelo derecho desde el lunes, se marchó a los vestuarios y entró Fernando Navarro.

Ocho minutos después, Mel revolucionó el equipo, dejando únicamente a los titulares Rubén, Bicho, Bakkali y Valle.

En la segunda mitad, el juego fue mucho más trabado, sin ritmo y con muchos problemas para generar peligro.

El tercer tanto blanquiazul tuvo lugar en el minuto 83, cuando un balón rebotado por el poste, tras un disparo de. Bicho, pegó en Da Lama y entró en su propia portería.

Juanfran cerró el encuentro con el 1-4, tras una gran asistencia de Fede Cartabia. l