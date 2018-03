La plaga de lesiones que sufre el equipo, un lastre más en la recta final

A perro flaco... El RC Deportivo tendrá que hacer frente en el tramo final de la temporada a una serie de lesiones que se están cebando con su plantilla en los momentos más decisivos de la Liga.

El pasado viernes en Montilivi la escuadra de Clarence Seedorf no solo perdió tres puntos que hubieran sido fundamentales para no perder el tren de la salvación sino que además ha visto caer a un futbolista descartado para el resto de campaña, el lateral Eneko Bóveda.

El defensa vasco, que fue sometido a pruebas médicas, sufre una lesión grado 2-3 de la unión musculotendinosa distal del tríceps sural izquierdo.



Una dolencia que necesita normalmente un período de dos meses para la rehabilitación total y que obliga al futbolista a la inmovilización de la zona afectada en las primeras jornadas.



Además del citado zaguero, en los últimos entrenamientos y encuentros oficiales no han podido actuar debido a sus respectivos problemas físicos hombres como Krohn-Dehli, Fede Valverde, Luisinho y Fede Cartabia.

El internacional danés arrastra molestias en el hueso calcáneo derecho y su recuperación no tiene plazos por el momento.

Luisinho y Fede Cartabia presentan la misma dolencia, una lesión de grado 1 en el recto anterior de su pierna izquierda.

El brasileño Guilherme, por su parte, ha sido víctima de una lesión de grado 1 en el tercio medio del bíceps femoral derecho.



Fede Valverde se encuentra cerca de su regreso a los terrenos de juego —ya toca balón— tras haber sufrido ante el Betis una lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo.

De cara a los diez últimos compromisos de Liga el conjunto coruñés tendrá que prescindir de jugadores importantes en los esquemas de Seedorf debido a los problemas llegados desde la enfermería.



Origen incierto

Como bien es sabido por los expertos en la materia, la acumulación de lesiones no solo obedece generalmente a un factor.

El cambio en los métodos de entrenamiento desde la llegada del holandés Clarence Seedorf —introdujo más ritmo y mayor carga de trabajo, con dobles sesiones— puede haber sido un detonante para las numerosas bajas.

El desgaste psicológico que están padeciendo los futbolistas del Deportivo y el estado húmedo y pesado de los terrenos de entrenamiento de la Ciudad Deportiva en un invierno frío y muy lluvioso sin duda también habrán sido condicionantes para las ausencias blanquiazules.