Perales no falla y suma su vigésimotercera medalla

La nadadora Teresa Perales no falló en su cita con las medallas y logró la primera de las seis a las que aspira en los Río, al colgarse la plata de 200 libre clase S5, mientras que el jugador coruñés de tenis de mesa Alberto Seoane perdió en su primer partido.

Perales sumó su vigésimotercera medalla paralímpica, comenzando con éxito la ‘caza’ al estadounidense Michael Phelps y su récord de 28 metales. La china Li Zhang (2:48.33) se colgó el oro, Perales (2:50.91) firmó un nuevo récord de España y la noruega Sarah Louise Rung (2:51.37) completó el podio.

El que no pudo sumar su 17º podio paralímpico 16 fue el vigués Sebastián ‘Chano’ Rodríguez, de 59 años, quinto en la final de 200 libre S5, ganada por el brasileño Daniel Dias.

El coruñés Alberto Seoane, por su parte, empezó con clara derrota (3-1) su participación en tenis de mesa S6, ante el danés Peter Rosenmeier, quien se impuso con parciales de 11-2, 9-11m 11-8 y 11-3. La pasada madrugada, el jugador herculino se jugó la posibilidad de avanzar de ronda frente al italiano Raimondo Alecci.

Mejor debut tuvo la selección masculina de baloncesto en silla de ruedas, que superó con gran contundencia (80-46) a Canadá, vigente campeona paralímpica, que le afianza en sus opciones de estar en los cuartos. Alejandro Zarzuela (22 puntos y 10 rebotes) lideró a ‘la Roja’.

Por el contrario, la de fútbol-5 para ciegos empezó con derrota por 1-0 ante China, lo que le complica su pase a las semifinales. España, bronce en Londres 2012 y repescada a última hora por la sanción a Rusia, tenía un estreno vital ante uno de sus rivales por una de las dos plazas del grupo B, junto a Argentina, y el revés le deja ya sin margen de fallo ante la albiceleste, una de la favoritas del torneo.

La judoka Mónica Merenciano no pudo conseguir el bronce en la categoría de -57 kilos, tras caer ante la japonesa Hirose Junko por ippon. De este modo, la valenciana no subirá al tercer escalón del podio tras tres Paralímpicos consecutivos haciéndolo.

A las puertas de la medalla se quedó también el tándem formado por Ignacio Ávila y Joan Font , al perder ante los holandeses De Vries y Bos en la lucha por el bronce de la modalidad de persecución de ciclismo en pista.

Por último, los atletas Dionibel y Deliber Rodríguez no pudieron conseguir medalla en la final de 400 metros T20 (discapacitados intelectuales), finalizando cuarto y quinto respectivamente.

Los hermanos, de origen dominicano, corrieron por las calles 8 y 7 respectivamente, y entraron en la recta sin demasiadas opciones para subir a un podio que encabezó el brasileño Daniel Martins, con nuevo récord del mundo (47.22).