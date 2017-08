Pepe Mel: “Con once contra once la iniciativa la hemos llevado nosotros”

Pepe Mel compareció en la sala de prensa de Abanca Riazor satisfecho por la victoria y porque el Deportivo llevó el peso del encuentro, incluso antes de la expulsión. “Cuando hemos sido once contra once toda la iniciativa la hemos llevado nosotros”, declaró. Asimismo, aseveró que “siempre es bueno ganar el primer partido en casa”.



Buen test

Considera que el encuentro fue “una buena prueba para romper líneas” ante un rival al que conoce “muy bien” y en el que los futbolistas defienden “muy juntitos y son rocosos”. Para el técnico madrileño el Depor tiene que “mejorar en esa parcela” y el balón “tiene que ir más rápido”. No obstante, aseguró que estaba “satisfecho en general por las intenciones” que tuvieron sus hombres.



Encuentro trampa

Para él, ayer tuvieron un partido “un poco trampa”, ante un rival que “da la impresión que dominas” pero que hace “sufrir” a “el Top five de la Premier”. Por todo ello, valoró la faceta defensiva del equipo: “No les hemos dejado tirar ni siquiera un córner”. Por eso, aunque se trate de un amistoso, para Mel “todo suma cuando uno está preparándose”. Y es que al Deportivo le espera un inicio de LaLiga “terrible”. Por eso, que sus futbolistas “lleguen en forma y con buena predisposición es importante”.

Además, durante su comparecencia, Mel aprovechó para hablar de nombres propios del partido como los dos goleadores: Bruno Gama y Borja Valle. Del luso, aseguró que se encuentra en “un buen momento”, mientras que en lo tocante al berciano, indicó que tiene “mucha ilusión por jugar,”. Otro de los destacados, Bakkali, es un perfil de jugador que el club buscaba en el mercado: “Gente de uno contra uno, que rompiera líneas, que hiciera cosas diferentes”, indicó.Un futbolista que “tiene ganas de demostrar el jugador que es y que puede ejercer en tres posiciones”. No obstante, subrayó que “no es momento de destacar a nadie” y apeló a “ser un grupo fuerte para superar las dificultades. Nuestra fuerza tiene que estar en el grupo”.



Con dos puntas

Sobre el esquema de juego que tiene en la cabeza para el Deportivo fue claro: “El futbol que tengo en la cabeza es con dos arriba y futbolistas por fuera con desborde y velocidad”, un juego “alegre,” pero que para que funcione tienen que ser “compactos en defensa”. l