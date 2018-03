La peña ‘Berberecho’ celebró sus bodas de plata

En un fin de semana sin competición liguera en Primera División, la localidad de Noia se convirtió la noche del pasado sábado en el epicentro del sentimiento deportivista.



La peña ‘Berberecho’ se vistió de gala para celebrar una efeméride muy especial, nada más y nada menos que sus ‘bodas de plata’ de seguimiento al RC Deportivo, 25 años ininterrumpidos de fervor por un equipo que sigue aglutinando a miles de seguidores de todas las latitudes.

La agrupación que preside Juan Martínez congregó a 300 comensales en el edificio más emblemático de la localidad costera, la Sociedad Cultural Liceo, en una gala presentada por la conocida actriz gallega Eva Iglesias y que contó con la asistencia del jugador blanquiazul Lucas Pérez, del exfutbolista Donato, así como del delegado Juan Ángel Barros Botana, de la responsable del Área Social del club, Gelines Romero, y del enlace con la afición herculina, Juan Lagarda.



En un evento con música en directo que se extendió hasta la madrugada, otras muchas peñas del Depor como ‘La Cuesta’, ‘Mazaricos’ o ‘Perla de Arousa’ estuvieron también representadas.

Los miembros de la asociación noiesa recordaron aquel lejano marzo de 1993, cuando en plena efervescencia del fenómeno ‘Superdepor’, un ramillete de seguidores decidieron crear una peña por la que en este primer cuarto de siglo de historia ya han pasado leyendas como Bebeto, Mauro Silva, Fran, Arsenio Iglesias, Donato o Augusto César Lendoiro.



Otros muchos que no pudieron estar en el Liceo de Noia como Paco Liaño o Nando no dudaron en felicitar a ‘O Berberecho’ con un emotivo vídeo.

A pesar de que este curso el Deportivo se encuentra coqueteando con los puestos de descenso, la agrupación cuenta con 152 socios, erigiéndose a sí misma como una de las más numerosas del espectro blanquiazul; no en vano, cada dos fines de semana una ruta del proyecto ‘Destino Riazor’ sale puntualmente desde Noia.