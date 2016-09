Pellegrino: “Me gusta la fisonomía del Deportivo”

Mauricio Pellegrino, entrenador del Deportivo Alavés, afirmó que el conjunto vitoriano tratará de seguir imbatido en su regreso a la máxima categoría del fútbol español y, después de haber igualado con el Atlético de Madrid y el Sporting de Gijón y de haber superado al Barcelona en el Camp Nou, ahora se marca como objetivo estrenar su casillero de triunfos en Mendizorroza, para lo que debe superar a un Deportivo de La Coruña que agrada al preparador argentino.

“Nosotros queremos tratar de hacernos fuertes y estos son los partidos más importantes, los partidos que tengamos en casa. Tal vez son los más difíciles de jugar también a nivel táctico o estratégico porque para llevar el peso del partido ante equipos de tanta calidad necesitamos mucho equilibrio y mucha capacidad para encontrar esos espacios en el fútbol español, que es muy organizado”, comentó en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Para Pellegrino, “cada semana” de competición supone una “prueba muy linda” para el Deportivo Alavés de cara a “ver a qué nivel puede ir creciendo el equipo” después de haber ascendido la temporada pasada a la máxima categoría del fútbol español.

El Deportivo Alavés recibe al Deportivo de La Coruña después de haber dado la primera gran campanada de la temporada ante el Barcelona, que ayer se quitó la espina ante el Leganés de Pablo Insua. El técnico ha advertido de que sus jugadores no pueden confiarse por la victoria que lograron en el Camp Nou, un resultado al que, a su juicio, se le dio demasiada relevancia por la entidad del rival.

“Ese partido ya pasó. Se lo he comentado. Han sido solo tres puntos, ha sido muy importante por sumar, y se le ha dado más envergadura de lo que se merece porque es el Barcelona. Nosotros estamos muy lejos de lo que queremos como objetivo”, expuso.

En la rueda de prensa que ofreció el preparador del conjunto vasco también dedicó unos minutos a hablar del Deportivo. Los coruñeses han remodelado su plantilla y Pellegrino se deshizo en elogios hacia el conjunto blanquiazul por el equipo que ha logrado confeccionar la dirección deportiva que encabeza Richard Barral.

“El Deportivo es muy buen equipo, me gusta su fisonomía, me gustan los jugadores que han fichado, tiene mejores o peores momentos, como todos los equipos, pero va a ser un equipo muy difícil que nos va a exigir mucho para poder sacar el partido adelante y para nosotros es una gran prueba el partido del lunes”, declaró el entrenador del conjunto alavesista, que cogió las riendas del equipo esta temporada después de que José Bordalás no siguiera al frente del club.