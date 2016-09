Peinando el mercado del gol

La lesión de Joselu —estará dos o tres meses en el dique seco— y las tres fichas profesionales vacantes que posee el club otorgan al Deportivo la posibilidad de reforzarse en cualquier momento del mercado, siempre con jugadores que no procedan de otras escuadras, es decir, que se encuentren en el paro.

El Consejo de Administración y la Dirección Deportiva de Richard Barral están analizando las posibles incorporaciones, siempre bajo unos parámetros de una ficha asequible para el club, preferiblemente comunitario —Sidnei lo será en breve— y que llegue en una condición física que le permita entrar en el equipo de modo casi inmediato.

Entre los nombres que maneja el Depor sobresalen por lo laureado de sus ‘curricula vitae’ el internacional alemán Miroslav Klose, el togolés Emmanuel Adebayor y el búlgaro Dimitar Berbatov.

Klose, incluso a sus 38 años, representaría una inyección de calidad más que notable para el Deportivo; no en vano, es el máximo anotador en la historia de los Mundiales, vigente campeón de Brasil 2014 con la selección alemana y exjugador de clubes legendarios como el Kaiserlautern (99-04), Werder Bremen (04-07), Bayern de Múnich (07-11) y Lazio de Roma (11-16).

El pasado verano concluyó contrato precisamente con los ‘laziales’ romanos y no ha recibido ofertas que le hayan satisfecho en el plano personal aunque no ha anunciado su retirada.

El Depor valora el fichaje de un ‘cazagoles’ con instinto que siempre se ha caracterizado por su extraordinaria profesionalidad e instinto dentro del área.

El germano de origen polaco podría aceptar el último gran desafío de su carrera en una Liga como la española; supondría una prueba de nivel para un ‘9’ nato que ha despertado también el interés de clubes como el Legia de Varsovia.

Otros de los nombres que ha salido a la palestra en estas fechas es el de un viejo conocedor de la Liga española, el ex de –entre otros– Real Madrid Emmanuel Adebayor.

‘Manolito’, a sus 32 años, se encuentra sin club en condición de agente libre, está siendo tentado por la liga china pero su intención pasa por poder triunfar todavía en Europa, en donde viene de actuar unos meses sin brillo en el Crystal Palace.

Su experiencia en clubes de la talla de Mónaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid o Tottenham garantizan que no temblará ante la opción de defender la elástica blanquiazul.

El Deportivo también tiene presente al búlgaro Dimitar Berbatov, un rematador nato que también se encuentra sin equipo en estos momentos.

El ex de Tottenham, Manchester United o Bayer Leverkusen acaba de finalizar contrato con el PAOK griego y a sus 35 años está siendo ofrecido a varios conjuntos de la Premier League.

Los rumores lo han situado cerca del Palermo italiano y el Deportivo podría unirse a la puja por este contrastado hombre-gol, que según parece estaría en óptimas condiciones para competir.

Las próximas horas serán claves para que desde el seno del Deportivo se pueda tomar una decisión por uno de ellos.