Pedro Mosquera: “Tenemos ganas de desquitarnos”

Tanto en el fondo —virtualmente eliminado en Copa del Rey— como en las formas —encajando un nítido 1-4—, la derrota en la ida de dieciseisavos del torneo del KO ante la UD Las Palmas ha multiplicado las dudas de un RC Deportivo que no puede permitirse el lujo de seguir tropezando en Primera División.

El capitán blanquiazul Pedro Mosquera compareció ayer en sala de prensa para dejar constancia de que su equipo saldrá mañana a por todas en el estadio Gran Canaria, con hambre de resarcirse de una mala racha que lo ha instalado en la zona media-baja de la clasificación.

El vestuario afirma que está unido para llevar a buen puerto una nave que ha perdido fuerza en las últimas semanas.

“Tenemos ganas de desquitarnos, el resultado del otro día nos hizo daño y tenemos que ir allí a hacer un buen partido, sacar los tres puntos sobre todo y mejorar la imagen del último partido”, expresó.



1 Como referencia, el segundo tiempo

Para intentar lavar la imagen dejada ante Las Palmas en la Copa, los herculinos deben tomar como patrón la primera media hora de la segunda parte ante los ‘pío-pío’, en la que lograron poner contra las cuerdas a los de Ayestarán incluso estando en inferioridad numérica tras la expulsión de Juanfran.

“La segunda parte del otro día en la Copa del Rey nos ha servido para saber que si hacemos las cosas como tenemos que hacerlas podemos hacerles daño, tenemos que salir enchufados, no encajar al principio de partido y a partir de ahí ir creciendo en confianza. creo que este lunes va a ser un buen resultado para nosotros”, manifestó.

2 Tira de autocrítica en momentos duros

Mosquera, que se encontró con buenas sensaciones en la media hora de la que dispuso el pasado jueves, es consciente del malestar existente en todos los estamentos del club por la serie de resultados negativos rubricados.

El primero en alzar la voz y solicitar una mejoría ostensible fue el presidente Tino Fernández, quien calificó de “vergüenza” el 1-4 copero.

“Nosotros somos los que jugamos y tenemos que dar más. Al final el otro día fue un partido para olvidar y hay que ser autocríticos, no mirar para el lado. La derrota hizo daño, más que la derrota la imagen, cosas que pasaron en el partido, no va a volver a pasar, empezamos de cero y vamos a salir reforzados, mejor ahora que el lunes”, agregó.



3 Dolido como si fuese un seguidor más

El ‘5’ deportivista confesó su sufrimiento por la retahíla de reveses encadenada por el primer equipo coruñés.

Sin duda su condición de futbolista de la casa le hizo padecer más si cabe con las derrotas experimentadas por los de Riazor y querer tirar del carro para salir del actual bache.

“Soy deportivista, de A Coruña y cuando veo que el equipo va perdiendo me duele como un aficionado más e intenté darlo todo, tirar para delante al equipo, tuvimos dos ocasiones muy claras para empatar, pero no hay que excusarse. tenemos que ir todos a una e intentar contagiar con mi esfuerzo al de al lado”, indicó, al tiempo que subrayó que sus sensaciones en la Copa fueron positivas. “Para el tiempo que llevaba fuera, más de un mes lesionado, me encontré muy bien. Fueron treinta minutos, no un partido entero, pero me encontré muy bien y me gustaría aprovechar los minutos que tenga. Estoy para lo que haga falta”, dijo.



4 Elogia la labor de Cristóbal Parralo

Mosquera lamentó no haber podido ayudar en mayor medida en los últimos encuentros a Pepe Mel como máximo responsable técnico deportivista pero ahora está centrado en mejorar día a día bajo la tutela de Cristóbal Parralo, quien a su juicio necesita tiempo para llevar a cabo su función.

“Nos está transmitiendo muchas cosas, sabe que tiene muy poco tiempo para trabajar y está incidiendo en errores que podamos tener en ataque y defensa; los está intentando pulir y creo que los detecta muy bien esos fallos que tenemos y que los estamos corrigiendo muy bien”, afirmó.

“La gente está entrenando y trabajando más que nunca, hablamos en el vestuario y creo que esto nos va a servir para dar un cambio”, abundó.



5 Alerta del peligro de Viera y Vitolo

En el segundo enfrentamiento entre Depor y Las Palmas en cuatro días, el equipo blanquiazul debe corregir los fallos cometidos, sobre todo en defensa, para anular a los ‘canariones’.

En este sentido, dos hombres sobresalen por su veneno en la escuadra de Ayestarán: Jonathan Viera y Vitolo.

“El otro día nos hicieron daño: Viera genera mucho juego, Vitolo tiene esa potencia, pero nosotros haciendo las cosas como en esos treinta minutos de la segunda parte tenemos muchas posibilidades de ganar allí”, puntualizó.

Aunque desde luego que siempre resulta complicado determinar los males concretos de un equipo, Mosquera sí piensa que “penaliza mucho detalles puntuales, cualquier error lo solemos pagar caro y eso en Primera te penaliza y quita muchos puntos. El entrenador está incidiendo en eso, cometer los menos errores posible y ser más agresivo sin el balón”, apostilló.