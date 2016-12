Pedro hace de Diego Costa para mantener la racha del Chelsea

El Chelsea no frenó su momento en el tradicional ‘Boxing Day’ del fútbol inglés y encadenó su duodécima victoria consecutiva en la Premier League tras imponerse al Bournemouth por 3-0, mientras que Pep Guardiola sufrió mucho con el Manchester City pese a ganar por 0-3 en su visita al colista Hull City

En Stamford Bridge, el líder alargó su racha ya a doce victorias consecutivas, superando el récord del equipo ‘blue’ de once en 2009 y quedándose a dos de la plusmarca histórica de la liga en poder del Arsenal con catorce en 2002. Además, las últimas cuatro han llegado dejando la portería a cero.

El equipo de Antonio Conte no echó de menos a su máximo goleador, Diego Costa, y solventó el partido con sobriedad y sin apuros, apoyado en el acierto del canario Pedro Rodríguez. El exjugador azulgrana, a los veinticuatro minutos, fue el encargado de abrir el marcador con un gran disparo a pase de un Cesc Fábrega que volvió a entrar en los planes de su técnico.

Con ventaja en el marcador, las cosas fueron más fáciles para el Chelsea que sentenció prácticamente al inicio de la segunda mitad con un tanto de penalti de Hazard y ya en el descuento, y con fortuna, Pedro cerró el partido y un nuevo triunfo del conjunto londinense que buscará la decimotercera seguida en casa ante el Stoke City.

El Manchester City sufrió para ganar al colista y sobrepasar provisionalmente al Liverpool en la clasificación, los ‘reds’ juegan hoy. El primer ‘Boxing Day’ de Pep Guardiola fue de mucho trabajo para unos ‘citizens’ que, en un discreto partido, se impusieron por 0-3 en la casa del Hull City con los tres goles en los veinte minutos finales. Los celestes se encontraron con un rival aguerrido que le impidió jugar a su mejor nivel y que aguantó durante más de una hora sin demasiados problemas. Cuando los locales más amenazantes estaban, llegó el inocente penalti de Robertson sobre Sterling que transformó Yaya Touré y que allanó una victoria que sentenció minutos después Iheanacho a pase de David Silva. Un gol en propia meta de Davies en el descuento cerró el marcador.

También sufrió mucho el Arsenal para deshacerse por uno a cero en el Emirates Stadium del West Bronwich Albion para romper una racha de dos derrotas consecutivas y continuar a nueve puntos del liderato. El portero Ben Foster sujetó durante muchos minutos las esperanzas de los visitantes de arrancar algo positivo, pero nada pudo hacer en el minuto ochenta y seis para evitar el cabezazo Olivier Giroud, pese al agarrón de un defensor.

El Manchester United sumó su cuarto triunfo consecutivo liguero y su octava jornada sin perder tras ganar por tres a uno en Old Trafford al Sunderland, dirigido por su ex entrenador David Moyes. Blind, Ibrahimovic y Mkhitaryan anotaron los goles, con especial mención el del armenio, de espuela, pero en fuera de juego. Fabio Borini maquilló la derrota en el descuento.

En el King Power Stadium, el Everton ganó cero a dos al actual campeón, un Leicester City que se acerca a los puestos de descenso, mientras que Fernando Llorente anotó en la clara derrota en casa del Swansea ante el West Ham y el Middlesbrough de Aitor Karanka perdió por la mínima en su visita al Burnley.