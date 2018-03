“La pasión choca con lo que se está convirtiendo el fútbol”

“Prefiero ver a dos personas discutiendo por fútbol que por una bandera o por política, prefiero eso porque es inofensivo, es el espacio que tenemos para sacar toda esa pasión. Además, esa pasión choca un poco con lo que se está convirtiendo el fútbol hoy en día. Yo soy muy activista contra el fútbol moderno”, confesó ayer el periodista y escritor coruñés Nacho Carretero, durante la presentación de su nuevo libro, ‘Nos parece mejor’. Un relato breve en el que repasa la historia del Deportivo a través de sus vivencias personales y con unas pinceladas de humor.

La polémica y el éxito que rodean a su anterior novela, ‘Fariña’, provocaron que hubiera numeroso público en la Fnac de A Coruña, donde tuvo lugar la presentación, que corrió a cargo del propio escritor y del actor, presentador y humorista Xosé Touriñán. Entre el público se encontraba el expresidente Augusto César Lendoiro.

“Para mí, es un regalo estar aquí y fue un regalo conocerlo. Leer ‘Fariña’ me hizo admirarlo”, confesó Touriñán.

“Espero que a partir de hoy empecemos a negociar los derechos para hacer la serie del Deportivo. Creo que una historia más dramática y cómica que la del Deportivo no existe. Ojito con lo de los porteros este año. Lo del ucraniano del otro día, madre mía”, bromeó el humorista. Un chiste al que dio continuidad Nacho Carretero.

“Si escribo lo que pasó el otro día con Koval, me diría el editor: No, esto no vale, no es realista”, señaló.

El escritor explicó que la intención de este nuevo libro, que publica la editorial Libros del KO y que se encuentra dentro de la colección Hooligans Ilustrados, es “reflejar lo que supone el Depor, lo que es el Depor para esta ciudad, ese sentido de identidad”.

“Otra cosa que quería mostrar en el libro es que el Depor siempre ha estado muy presente en mi vida. Hablo de cómo empecé a interesarme por el fútbol con mi abuelo”, explicó el autor, cuya nueva obra está plagada de numerosas anécdotas, como cuando le arrancó a Javier Irureta la promesa de hacer el Camino de Santiago si el equipo remontaba el 4-1 encajado en Milan en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2003-04. Y que el técnico irundarra cumplió.

A la pregunta de cómo ve la situación actual del cuadro blanquiazul, respondió: Complicadísimo. Lo que le pasa al Depor este año es un poco esperpéntico. Como que las cosas no están del todo mal hechas, pero, de pronto, ocurren cosas extraordinarias. La última, la del portero, que sale a pasear”, argumentó.

Carretero también habló sobre la situación de las mujeres en el fútbol: “Que el Depor tenga equipo femenino es un orgullo y me consta que es difícil para un club humilde. El fútbol es profundamente machista y muy homófobo. El fútbol tiene que espabilar porque se está quedando muy atrás. Si en la sociedad tenemos un trabajo enorme con las mujeres, en el fútbol mucho más”, subrayó. l