“Estos partidos le vienen bien al míster para ver quién quiere entrar”

El defensa del Deportivo Raúl Albentosa explicó que la próxima semana, con tres partidos muy seguidos (Deportivo Alavés, Leganés y Atlético de Madrid) brinda a toda la plantilla la oportunidad de demostrar que está a muerte con el equipo.

Aunque hay tres frentes abiertos, Albentosa no mira más allá de Vitoria. “La verdad es que es una semana difícil, son tres partidos bastante complicados, dos recién ascendidos con muchas ganas y un rival que viene de ser de los tres mejores de España, cada dos días jugamos un encuentro y es duro, pero nosotros lo afrontamos con la máxima ilusión, pensando solo en el primer partido. Queremos sacar puntos cuanto antes, vamos a Vitoria a intentar sacar los tres”, anunció.

El Deportivo los afrontará sin Joselu y Sidnei y, probablemente, sin Fernando Navarro. Ryan Babel, el último fichaje, necesita, además, coger ritmo.

“Las bajas son importantes, ya no por la calidad o el jugador que sea, sino porque son tres partidos muy seguidos y hay que jugar todos. Es un pequeño percance, pero hay calidad, jugadores, en cada posición del campo hay mucha competencia, todos quieren jugar y estos tres partidos van a venir bien sobre todo al míster para que vea quién quiere entrar, quién quiere estar ahí a muerte”, aseguró.

Él tendrá que cambiar de pareja en el eje de la zaga por la lesión de Sidnei. Arribas estará a su lado. “Es un compañero más, estamos trabajando desde el principio, hemos jugado bastantes partidos en pretemporada, el otro día también, llevamos tres encuentros de Liga y hay que competir”, comentó.

El Deportivo intentará regresar en Mendizorroza al camino del triunfo después de la primera derrota del campeonato, que dejó sabor amargo porque el Deportivo plantó cara al Athletic y mereció más. “Nos quedamos con mal sabor porque estuvimos bastante bien en todas las facetas del partido y no nos llevamos nada, creo que fue el mejor partido si lo analizas a nivel colectivo e individual”, dijo.

Albentosa es de los que da prioridad a los resultados sobre el juego, aunque entiende que elaborar buen fútbol es el mejor camino para sumar los tres puntos en cada encuentro.

“Contra el Eibar, el equipo jugó mal y ya estaba todo el mundo diciendo que se juega a no sé qué, o no sé cuánto. Yo quiero ganar, al final de temporada nadie se acuerda de si jugaste mal contra el Eibar y bien contra el Athletic, se acuerda de que sacaste tantos puntos. Está claro que si juegas bien, de la forma que quiere el entrenador, van a llegar más victorias que derrotas y digamos que estamos en el camino bueno. El otro día tuvimos más posesión que el Athletic, mucho más pase que el Athletic, muchísimas más recuperaciones que ellos y eso que es difícil porque es un rival que aprieta arriba, que va a muerte y lo supimos contrarrestar muy bien”, explicó.

Albentosa incidió: “Yo al final lo que quiero es que el balón entre en la portería y que a nosotros nos metan lo menos posible. Está claro que si juegas bien vas a estar más cerca de ganar. Al principio hablabais de la parte de arriba, en la que hay muchos jugadores nuevos. En la parte defensiva casi todos eran jugadores del año pasado y yo, que ya conocía al entrenador de antes, luego hay jugadores nuevos, otros que a lo mejor no entienden el idioma… Llevamos tres jornadas. Yo hubiera preferido jugar mal también contra el Athletic y haber ganado”.

El lunes, el Deportivo tendrá enfrente un rival peligroso por más que sea un recién ascendido. Se mantiene imbatido en el campeonato y ya se ha enfrentado a equipos como el Atlético y el Barcelona a domicilio.

“Es un recién ascendido, son muchos jugadores nuevos y no tiene mucho que ver (con el de la temporada pasada). Al principio cuesta saber cómo juegan”, dijo.

El central blanquiazul consideró que el Alavés no va a relajarse por más que haya ganado en el Camp Nou. “No le va a influir de ninguna manera. Eso lo que te da es un plus, un poco más de vitamina. no creo que vayan a salir relajados”, zanjó.