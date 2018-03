Dos partidos para poner más cerca el billete a los playoffs

El Basquet Coruña afronta una semana muy exigente. Y no solo porque disputará dos partidos, sino también porque se enfrenta a rivales muy fuertes. Mañana visita al Palencia mientras que el domingo se las verá con el Manresa en Riazor.



El conjunto naranja llega a este díptico en un gran momento de forma. Tras cuatro victorias seguidas, los de Gustavo Aranzana son sextos, a dos triunfos del quinto, Melilla, y con tres de ventaja sobre el décimo, Valladolid.

Así que, cuando faltan siete jornadas para acabar la fase regular, conseguir dos triunfos en los partidos de esta semana pondría todavía más cerca la clasificación para los playoffs de ascenso a la ACB.



No serán sencillos estos dos compromisos. Palencia, un histórico de la LEB Oro y un habitual en los puestos de privilegio, ocupa en estos momentos la octava posición, teniendo solo una victoria menos que los naranjas. El cuadro castellano no se le suele dar bien a los coruñeses, que ya perdieron contra ellos en la primera vuelta.

Y, el domingo, los aficionados del cuadro herculino tendrán una nueva oportunidad de ver a los suyos en acción, con la visita a Riazor de todo un clásico del baloncesto español, Manresa, tercer clasificado. Eso sí, cabe recordar que los de Gustavo Aranzana fueron capaces de derrotar a los catalanes en el Nou Congost.

Así que el Basquet Coruña no quiere desaprovechar esta buena oportunidad para mantener su buena racha. La igualdad es máxima y conseguir dos nuevas victorias serviría además para acercarse a la quinta plaza, que da derecho a tener el factor cancha a favor en cuartos de final.



En estos momentos, el Basquet Coruña no puede renunciar a nada. El equipo está en un momento dulce y quiere prolongarlo todas las jornadas que pueda.

Eso sí, la Liga sigue estando muy igualada y los naranjas no se fían de sus rivales. Y menos en un tramo de temporada en el que todos los equipos quieren acabar de la mejor manera la fase regular.