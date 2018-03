Parejo: “Iniesta marca un antes y un después”

Dani Parejo, centrocampista del Valencia, valoró lo especial que están siendo sus primeros momentos en la selección española y el poder entrenar con jugadores como Andrés Iniesta, quien dijo “marca un antes y un después” en el fútbol español.

“Es la primera vez que entreno al lado de Andrés, solo se le pueden dedicar adjetivos buenos, todos sabemos cómo juega, toda su trayectoria, lo que ha conseguido y lo que sigue haciendo. Es un jugador primordial que marca un antes y un después, un futbolista súper inteligente y un gran compañero. Hay que aprovechar todo el tiempo que lo tengamos, porque luego se le va a echar mucho de menos”, manifestó en rueda de prensa.

En sus primeros días como internacional, tras una llamada del seleccionador Julen Lopetegui que llevaba mucho tiempo esperando, Parejo mostró su felicidad y desveló cómo se entero de la convocatoria.

“Estábamos en la sala de fisios de Paterna tratándonos, no era consciente de la hora, cuando varios compañeros, utilleros y fisios se pusieron a gritar todos, vinieron a abrazarme y supuse que me habían convocado”, dijo. “Estoy contento, feliz en mi primera vez. Es un motivo de satisfacción aunque todavía no he hablado con el míster, pero estoy viviendo mis primeros momentos con mucha ilusión y muchas ganas”, añadió.

Se acoplará bien

Pendiente de esa conversación con Lopetegui, el centrocampista del Valencia está convencido de que se acoplará con facilidad al juego por el estilo de la selección española. “El seleccionador dependiendo del rival y de lo que quiera buscará la mejor posición y preferirá que juegue de 6 ó de 8. El sistema va con mi forma de jugar y de entender el juego. No creo que tenga muchos problemas”, opinó.

Y terminó valorando dos amistosos de enjundia ante Alemania y Argentina. “Son dos selecciones de primer nivel, con sus jugadores en las mejores competiciones”. l