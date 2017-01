Pacto entre caballeros

Deportivo y Villarreal se respetaron tanto durante los 92 minutos que duró el partido de ayer que se podría decir que firmaron unas tablas justas a pesar de que el conjunto local siempre quiso dar un paso más en ataque que un táctico rival.

El entrenador deportivista propuso un once con la referencia en punta de Andone y tres jugadores detrás del ariete, Marlos Moreno, Emre Çolak y Luisinho, que ocupó el puesto de interior/extremo izquierdo con Navarro en el lateral. Planteamiento para frenar a una de las mejores plantillas de la Liga y jugar siempre de poder a poder.

Y así comenzó el encuentro, con el Depor manejando la pelota sin temores, buscando el área amarilla, guardando su defensa, lógico, pero asumiendo el rango que da el jugar en Riazor. A los cuatro minutos Marlos Moreno probaba a internarse en el área con dos buenos regates pero sin conseguir llevar el peligro a la meta castellonense.

Borges lo intentaba segundos después con un chut desde fuera del área y encerraba al conjunto de Escribá en su área. De hecho, en los minutos siguientes hasta bien pasado el cuarto de hora, el cuadro gallego disponía de varios córners merced a la superioridad en las acciones de ataque.

El Villarreal despertaba a los 23 minutos con una jugda muy elaborada y talentosa, con pases entre Bruno, Trigueros y Samu Castillejo, que interceptaba Tyton con solvencia.

El Depor respondía casi de manera inminente con un potente disparo de Andone quien se peleaba con todo y con todos en su lucha por conseguir buenas posiciones para finalizar las jugadas de vanguardia. Pero el equipo visitante también sabía llegar con peligro, y lo hacía de nuevo en una jugada por la banda izquierda que buscaba un centro atajado de nuevo por Tyton con la autoridad que le caracteriza.

El cuadro levantino aprovechaba la presencia de Marlos y Laure en la banda, el primero con poco aporte defensivo y el segundo con mucho trabajo, para volcar sus ataques por este flanco. Con equilibrio en general, quizá con el conjunto blanquiazul un poco superior, se llegaba al descanso sin movimiento en el marcador.

El choque se reanudó tras el descanso con dos ataques, uno para cada equipo, que finalizaron de idéntica manera, sin rematador. La tónica era la misma que en el primer periodo, igualdad absoluta y las dos escuadras preocupadas de no cometer errores, de no encajar. Çolak probó fortuna con un disparo lejano a los 55 minutos, pero pegó a la pelota con poca fe y el esférico se fue por encima de la portería de Pabellón. El ritmo del encuentro decrecía pero el Depor seguía manteniendo cierto dominio. A los 59 la mala suerte se adueñó de un remate de espaldas de Andone de bellísima factura que merecía, sin duda, el gol. La pelota se estrelló en la madera. Hubiera sido un verdadero golazo.

El delantero deportivista volvió a probar fortuna instantes después pero su lanzamiento se fue desviado. Afortunadamente ocurrió lo mismo con un disparo de Trigueros –quien no suele fallar– al mandarlo a las nubes superado el minuto 69.

El empate se iba haciendo cada vez más grande entre un Depor que contenía al Villarreal y atacaba cada vez menos por el paso de los minutos y un rival al que tampoco se le veían demasiados argumentos ofensivos. Tanto el choque como los contendientes iban de más a menos ‘firmando’ la igualada.

Joselu estuvo a punto de marcar en el minuto 83 a la salida de un córner pero su cabezazo se encontró con una buena parada de Asenjo. El choque fue muriendo con un resultado que, finalmente, pareció dejar satisfechos a los dos equipos.