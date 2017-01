Ola John, el primero

Después de innumerables conjeturas y de haber elaborado una lista con múltiples opciones, el RC Deportivo ha cerrado la cesión del holandés Ola John, un extremo propiedad del Benfica que no disponía de minutos en las filas del Wolverhampton británico, de la Premiership.

El jugador de 24 años, nacido en Liberia y nacionalizado holandés, firmó ayer y llegará en calidad de préstamo a la disciplina del club coruñés en una operación a priori beneficiosa para la entidad de la Plaza de Pontevedra, que no desembolsará cantidad alguna por su pase.

Los coruñeses han conseguido también hacerse con una opción de compra cuyo importe no ha trascendido pero que a priori se antoja inasumible desde el punto de vista económico.

El Depor tan solo tendrá que asumir la parte proporcional de la ficha del propio futbolista, una promesa a nivel internacional hace cuatro temporadas, cuando el Benfica lisboeta desembolsó 9 millones de euros por sus derechos profesionales, cuando formaba parte del Twente.

Posteriormente, el futbolista ha vivido varias experiencias no demasiado fructíferas a nivel deportivo actuando como cedido en clubes del calado de Hamburgo, Reading o el propio Wolverhampton, en donde la presente temporada se ha visto relegado al ostracismo.

Y es que la competencia en los ‘Wolves’ le ha cerrado el paso; precisamente dos exdeportivistas como Ivan Cavaleiro y Hélder Costa están consagrándose en este histórico de la segunda división inglesa.

El director deportivo del RC Deportivo, Richard Barral, conocía ya a este jugador cuando trabajaba para el Udinese italiano y posee informes muy positivos de su elevado potencial, sobre el papel suficiente para poder triunfar en una Liga tan competitiva como la Primera española.

Ola John desembarcará en las próximas horas en A Coruña para intentar ganarse la confianza de Gaizka Garitano y hacer olvidar a su compatriota Ryan Babel, que cuajó una primera parte de la campaña notable.

En función de su estado físico —ha estado entrenando con normalidad pero estuvo lesionado en diciembre— podría incluso ser convocado para los próximos envites.

La Secretaría Técnica del Deportivo continuará trabajando hasta el cierre del mercado el próximo martes 31 de este mes con el objetivo de dotar a la plantilla coruñesa de más alternativas por banda. n