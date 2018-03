El OAR se lleva el derbi provincial ante el Camariñas

El OAR se llevó el derbi provincial frente al Camariñas. Bonito partido el que pudieron presenciar ayer los aficionados de ambos equipos en San Francisco Javier, con triunfo final para el equipo local.

Los de la Costa da Morte, que se presentaron en la pista herculina con solo diez jugadores, aguantaron casi hasta el final, cuando ya se escaparon los de Pablo Aguirregabiria.

El OAR empezó bien, con mucha seriedad sobre todo en defensa, y poco a poco fueron aumentando la diferencia, llegando a la mitad del primer tiempo con seis goles de ventaja (10-4).

El Camariñas intentó recuperar terreno, pero solo lo consiguió en los últimos minutos antes del descanso, al que se llegó con 14-12.

En la segunda parte, los visitantes siguieron con su progresión, e incluso a los cinco minutos de la reanudación habían empatado (15-15).

Pero a partir de ese momento, el OAR no quiso dar más vida a su rival, asumiendo de nuevo el mando en el marcador.

Eso sí, las diferencias no fueron mucho más allá de los dos a tres goles. Los herculinos dieron en los últimos minutos un arreón que les permitió doblegar al Camariñas por 27-23.

Por su parte, el Xiria no tuvo problemas para derrotar en casa al Cañiza, por 33-21. l