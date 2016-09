“Nuestro objetivo es seguir sin encajar y marcar más goles”

Las estadísticas no hacen sino confirmar la sequía anotadora de un Deportivo que esta tarde-noche debe invertir esta tendencia (2 dianas en 4 partidos) para sumar de tres en tres ante un recién ascendido como el Leganés.

El máximo responsable táctico del Depor, Gaizka Garitano, asegura que la carencia de veneno en los metros finales es una de las asignaturas pendientes de su escuadra, que sin embargo se está mostrando más que fiable en el balance defensivo.

“En creación estamos bien. La creación es una cosa y la finalización es otra. Estamos moviendo bien el balón y llegando a zona de tres cuartos, pero ahí siempre falta algo y no ha aparecido. Esperamos que aparezca. Estamos trabajando, intentándolo...”, precisó, al tiempo que puso como referencia el 0-0 del pasado lunes en Mendizorroza. “El otro día tiramos 15 veces, pero tienen que ser más claras, soy el primero que lo veo, pero no es fácil. Yo veo todos los partidos y no es fácil. Somos autocríticos y los números no fallan. Si no mejoramos eso... Pero no hay que obsesionarse, estamos en el camino y los goles vendrán”, dijo.

Garitano fue claro al admitir que la ausencia de finalización es siempre uno de los mayores quebraderos de cabeza para cualquier técnico de élite y, en este sentido, el banquillo del Deportivo no es una excepción.

“No es poner excusas, es la mayor preocupación. No encajamos tampoco, pero el objetivo es seguir sin encajar y hacer más goles. Tenemos que hacer más ocasiones, somos de los que más hacemos, pero tenemos que hacer más. No estamos certeros tampoco y nos falta un poco de suerte también”, precisó.

El míster expresó su desazón por no poder disponer de más efectivos en los metros finales, y es que la marcha de Lucas Pérez y la lesión de Joselu han diezmado la pegada blanquiazul.

“No podemos jugar con tres delanteros o con dos porque no tenemos. Tenemos que llegar más de segunda línea, necesitamos más, soy consciente, pero no es por no poner gente. El problema no creo que sea por poner más gente ofensiva porque ponemos a todos los que tenemos. Somos los primeros que sabemos que tenemos que mejorar”, expuso ante los medios.

Garitano confía en que el último fichaje deportivista, el holandés Ryan Babel, pueda poner su granito de arena en el remate a puerta.

“Nos puede ayudar en cualquier lado en el frente de ataque, tiene gol y se puede adecuar. Puede jugar acompañando a Andone, en banda izquierda o en punta”, piensa.



minutos para babel

El técnico ha decidido incluir al ex de Ajax y Liverpool en la convocatoria a pesar de que su condición física dista bastante de ser la idónea por el momento.

“La mejor manera o la única es que tenga minutos, pero necesitamos que esté un mínimo. es un partido importantísimo y no podemos poner a un jugador para darle minutos, pero en cuanto nos pueda ayudar para él es importante y para el equipo también. Nos puede ayudar. Todavía no está en forma, pero necesitamos esa aportación aunque sea un rato. Ahora ya tiene los papeles y todo lo que nos pueda ir ayudando mientras se pone en forma, mejor”, matizó.

El estratega vasco anunció que hoy habrá pocas novedades respecto al once que puso en liza el pasado lunes ante el Alavés, mientras que sí que podría optar por la política de rotaciones el próximo domingo en el Calderón, a priori un encuentro menos asequible que el de esta tarde.

“El equipo está bien, otra cosa será el domingo, que acumularemos el tercer partido. Pero ahora está bien y sacaremos el equipo que creamos conveniente, pero la gente está bien”, declaró.

En este sentido, una de las pocas caras nuevas que presente el equipo puede ser Emre Çolak, que hasta el momento no ha tenido mucha presencia.

“Al final cuando no ganas siempre se echa de menos al que no está. Intentamos poner el mejor equipo y Colak tendrá participación. Es verdad que no ha jugado en los últimos partidos, pero puede entrar en cualquier momento”, reconoció un entrenador que no se fía del Leganés.

“Es un equipo que viene con la moral alta, después de un ascenso sorpresivo y con grandísimo mérito. Han empezado muy bien en Primera, es un rival directo y nosotros al jugar en casa necesitamos ganar, estamos con la mente puesta en que los puntos se queden en Riazor”, finalizó.