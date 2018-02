Contra el noveno para seguir en la ruta hacia la décima

El Liceo encara esta tarde algo más que un partido semifinales: el reto de volver a la final 14 años después, los mismos que han pasado desde su último título copero.

En principio, todo se presenta de cara para el conjunto que entrena Juan Copa –que en cuartos de final se deshizo en tan solo 25 minutos, los primeros, del anfitrión Lloret–, tanto el presente como el pasado.

Casi el doble

El Igualada –que en el primer encuentro del torneo dio la sorpresa al eliminar, además con claridad, al Noia– marcha en la novena plaza de la OK Liga, a 25 puntos de distancia de un Liceo al que le falta uno para doblarlo.

En el único cara a cara de este curso, el cuadro herculino venció por 2-4 en el siempre complicado pabellón de Les Comes, aunque no fue un triunfo fácil: un gol de Sergio Miras selló el marcador final a poco más de dos minutos y medio para el bocinazo. Josep Lamas, Dava Torres y Carlo di Benedetto anotaron el resto de goles verdiblancos, mientras que por los azulgranas anotaron Roger Bars y Sergi Pla.

Este último es el referente ofensivo de la escuadra que entrena Ferrán López. Acumula 18 dianas, el doble que el segundo más goleador del equipo, el exliceísta Oriol Vives.

El pasado también apunta, si es que vale de algo, a que el Liceo estará mañana (20.00 horas) en el partido definitivo. Ocho veces se han cruzado verdiblancos y azulgranas en el torneo del KO, con tan solo dos éxitos del Igualada: en cuartos de final de la edición 1991/82 y en semifinales de la 92/93, ambas con formato distinto al actual.

Cuatro de cuatro

Por el contrario, el Liceo se impuso dos veces en la antepenúltima ronda (85/86 y 93/94) y en cuatro finales. La primera de ellas, en la 88/89 y a doble partido, 7-7 en Les Comes y 4-3 en Riazor. En 1996, también triunfo apretado (5-4); victoria apabullante (9-3) en la 96/97 y por 2-0 en la 03/04 para conquistar la novena Copa. Hoy toca dar el segundo paso en pos de una décima que se está resistiendo demasiado. l