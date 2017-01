El entrenador del Deportivo de La Coruña, Gaizka Garitano, dijo al final del partido ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria que el empate fue “justo” porque su equipo fue “de menos a más en el partido”.

El técnico vizcaíno reconoció que en la primera parte estuvieron mal.

“Entramos muy mal al partido, sobre todo en el primer cuarto de hora, estuvimos dormidos, espesos con el balón, poco activos en el juego, y Las Palmas fue mejor que nosotros, pero en la segunda parte fue otra cosa y nos llevamos un punto de un campo difícil, donde no ha ganado nadie”.

“Hemos hecho un mal primer tiempo pero hemos sido mejores en el segundo”, analizó el preparador vasco.

Garitano también lamentó las bajas, sobre todo en las bandas, para haber intentado tener más opciones de victoria en el tramo final del choque, cuando su equipo jugó en superioridad numérica tras la expulsión por doble tarjeta amarilla del exdeportivista Aythami Artiles.

“Nos ha faltado el poder hacer cambios y tener gente de refresco para el ataque, porque Joselu, Andone y Emre (Çolak) estaban cansados. El cambio de sistema lo hacemos por necesidad, porque no tenemos efectivos en las bandas, necesitamos recuperar a la gente de banda para tener más soluciones ofensivas, esperamos recuperar más gente la próxima semana”, manifestó el estratega del conjunto blanquiazul, quien considera que las lesiones, así como la ausencia de Fayçal Fajr, que está disputando la Copa África, les está limitando en estos últimos partidos.

“Nuestro objetivo es sumar gente de ataque, de banda, para no tener que hacer un doble lateral, o que tengan que jugar Emre y Joselu en banda derecha, hay que recuperar a la gente”, añadió.

“Nos vamos con un puntito que nos hace acabar la vuelta con 19”, se alegró el preparador del cuadro blanquiazul.

Con el resultado de anoche, el conjunto deportivista consigue finalizar la primera vuelta con una ligera ventaja sobre los equipos que ocupan los puestos de descenso.