“Nos ha faltado un poco de paciencia”

Gaizka Garitano lamentó la eliminación copera del equipo, aunque se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores.

“Cuando te eliminan, además haciendo un buen partido, te vas fastidiado. Nos hemos ido al descanso perdiendo, luego once contra diez lo hemos intentado, hemos sido superiores, pero nos ha faltado algo más de paciencia. Creo que en el cómputo general hemos sido superiores”, analizó el técnico blanquiazul.

Para el preparador deportivista, el único pecado de sus futbolistas fue la precipitación en ciertas fases del encuentro.

“Lo hemos intentado, el único pero es que nos ha faltado un poco más de paciencia, teníamos tiempo por delante y algunos pases han sido precipitados”, indicó, a la vez que lamentó que la fortuna no les acompañara.

“No hemos tenido la suerte que necesitábamos en esta eliminatoria, porque hemos tenido ocasiones para ganar el partido”, aseguró.

El entrenador vizcaíno subrayó la intensidad de sus futbolistas en Mendizorroza.

“Del esfuerzo de los chavales no hay ninguna duda, ni del juego. Estamos jugando bien, dominando los partidos, pero es una pena ese gol de ellos, que nos ha complicado el partido”, dijo.

“Y luego el portero ha sacado una mano increíble en ese remate de Joselu, que ha tenido el 1-2”, añadió.

Garitano quiso ver el lado positivo de la eliminación, dado que el Depor tiene una plantilla muy corta para afrontar dos competiciones.

“Nosotros ahora mismo tenemos que recuperar, porque tenemos muy pocos efectivos en la plantilla, ya pensar en el sábado y recuperar a los jugadores”, sentenció el estratega del conjunto deportivista.