“No vengo a sustituir a nadie; Lucas y yo somos diferentes”

Jornada intensa la vivida ayer por el nuevo jugador deportivista Joselu Mato, con revisión médica por la mañana en el Hospital Modelo y con su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Abegondo con sus compañeros de vestuario.

El jugador de Silleda, de 26 años, compareció ante los medios de comunicación tras el examen médico rutinario al que fue sometido; Joselu quiso dejar constancia de que se trata de un futbolista de perfil radicalmente diferente a Lucas Pérez, recién traspasado al Arsenal.

“No vengo a sustituir a nadie.Lucas y yo somos jugadores diferentes, vengo a desenvolver un papel que es dejarme la piel por el club. Lucas hizo un papel extraordinario aquí”, precisó,.al tiempo que reveló sus conversaciones con el ariete de Monelos, por quien los ‘Gunners’ han desembolsado 20 millones de euros.

“Tengo la gran suerte de conocer a Lucas. Es una gran persona. Hablé con él y no somos para nada jugadores iguales, nos deseamos suerte y esperamos empezar a trabajar pronto. Hablé con Lucas por mensajes, porque escuché la despedida, tuvo buenas palabras hacia mí, era para darle las gracias. Hice buena relación en el partido de la selección gallega. Tengo que desearle suerte porque creo que es un gran jugador y él lo mismo, lo que necesite”, agregó.

Después de sus aventuras en la Bundesliga (Hoffenheim y Eintracht de Frankfurt) y en la Premier League (Stoke City), el espigado ariete de 1’92 metros de estatura está ilusionado por poder triunfar en una liga como la española.

“Pasaron unos años desde que dejé Galicia. Marché del Celta con 18 años y ha llovido mucho. Ahora mismo soy totalmente diferente, tengo más experiencia, he jugado partidos en las mejores ligas del mundo. espero estar entrenando rápido con el equipo y adaptarme lo más rapido posible”, continuó.

Preguntado acerca de su posible pareja de baile en la punta del ataque herculino con el rumano Florin Andone, el punta gallego subrayó que “creo que podemos jugar los dos juntos, el míster puede contar con ambos; somos dos delanteros diferentes, Florin Andone es un delantero físico, muy trabajador y con los dos podremos crear muchas ocasiones”.

A lo largo de su etapa como futbolista profesional Joselu ha tenido tiempo para entablar amistad con varios de los integrantes de la plantilla actual blanquiazul.

“Conozco a Mosquera y a Juanfran, he hablado con los dos, seguramente me ayuden mucho este año a pasar los meses aquí y adaptarme mucho mejor, todo va a ir mejor”, confesó en su alocución matinal.

En este sentido, el futbolista recién llegado al conjunto coruñés pretende acoplarse cuanto antes con sus nuevos camaradas de vestuario para comenzar a rendir al máximo desde este mismo instante.

“Espero adaptarme rápido, esta semana empezar a conocer jugadores nuevos y espero estar lo antes posible. Vengo a trabajar, a darlo todo por este club, que confió en mí y tener recompensa”, detalló.

fichaje in extremis

Joselu explicó la urgencia conla que desembarcó en el Depor, toda vez que su inscripción tuvo lugar a cuatro minutos del cierre del mercado el pasado 31 de agosto.

“Fue un poco de locura, pero al final pude cumplir el objetivo. De la manera que se hizo tenían que arreglarlo los clubes, puesto que acababa de aterrizar en Madrid y tuvo que hacerse todo muy rápido, pero llegamos al punto de que se pudo hacer. Ahora que todo está hecho estoy centradísimo”, aseguró.

Aunque su compromiso con el RC Deportivo en principio se ciñe a una temporada en calidad de préstamo, Joselu pretende hacer méritos suficientes para poder arraigar en A Coruña.

“Ahora estoy aquí, eso es lo importante. Vengo cedido un año, pero esto no tiene nada que ver. Vengo a trabajar, a hacer las cosas bien y aunque sea por un año lo daré todo”, dijo.

Antes de concluir su intervención, el potente ‘9’ se refirió a una conversación mantenida con su compañero en el Stoke, Bojan Krkic, con el que habló de la posibilidad de recalar en el Depor. “La verdad es que hicimos buenas migas en el Stoke City, he vivido mucho el día a día allí y estaban también contentos de que venga a disfrutar del fútbol”, apostilló.