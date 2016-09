“No pedimos que nos den, pero que no nos quiten”

Juanfran Moreno no pudo celebrar una victoria el día de su cumpleaños. El lateral derecho blanquiazul, que buscó el gol con un disparo lejano y dio un excelente pase en profundidad a Florin Andone, fue contundente en sus valoraciones a la conclusión del partido ante el Athletic.

“Veníamos de dos partidos de no jugar bien y en este nos hemos merecido más. No nos han pitado un penalti clarísimo y ha habido un gol legal clarísimo. No pedimos que nos den pero tampoco que nos quiten. Esperemos que los árbitros estén con el ojo más fino. Aquí hay jugadores que protestan y no pasa nada. Nosotros protestamos y nos amonestan. En este partido, nos han quitado”, dijo el madrileño, crítico con los factores externos.

A pesar de la derrota, el Deportivo dejó buenas sensaciones, mejores que en partidos anteriores y por eso Juanfran aseguró que “este es el camino”.

El conjunto coruñés intentó levantarse del 0-1 y tuvo ocasiones sin sufrir en la cobertura.

“Hemos sabido estar atentos a las vigilancias, nos han metido un golazo precedido por una falta a Pedro que no se pita”, volvió a cargar Juanfran.

Con todo, se quedó con las “cosas positivas” que ha habido “dentro de la derrota”.

Además, indicó que no cree que Raúl García quisiera “hacerle daño” a Joselu, al que elogió: “Ha demostrado que es un buen futbolista. Nos va a dar montón de cosas, esperemos que sea poco la lesión. La de Sidnei y la de Joselu nos hacen mucho daño “, reconoció.