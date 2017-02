“No hacemos el ridículo en ningún campo, pero nos faltan cosas”

Después de casi cuatro meses inmerso en el ostracismo, Germán Lux regresó a la titularidad el pasado fin de semana ante el Alavés; a pesar de su destacada puesta en escena individual, ‘Poroto’ expresa su tristeza por la consecución de otro resultado negativo del conjunto coruñés.

“Estoy mal, aquí lo que menos tenemos que ver son las actuaciones individuales y hay que seguir insistiendo en lo colectivo, en seguir trabajando los partidos y pensar en el próximo, el del sábado, que es un partido difícil, como era el del Alavés, y muy importante. Sabemos en qué situación estamos, que es delicada, todavía a tres puntos, con un partido menos, pero cerca, estamos concienciados de la situación y queremos salir de este momento”, indicó un futbolista que se muestra convencido de que el Deportivo sigue adoleciendo de detalles necesarios para vencer.

“Manejamos bien parte de los partidos, que nos siguen faltando cosas para ganar y las vamos a seguir buscando; no nos rendimos, no queremos poner excusas, y trabajar, no queda otra”, agregó.

Uno de los capitanes de la plantilla manifestó su ‘satisfacción’ por el trabajo desempeñado por el Depor en los últimos encuentros a pesar de que los resultados no acompañan. “Estamos todos juntos, mirando al partido del sábado, que es una gran oportunidad para todo, para despegarse un poco, para ganar fuera de casa, que lo necesitamos y tenemos potencial para hacerlo. El equipo compite, está metido en los partidos, faltan cosas, pero no hacemos el ridículo en ningún lado, peleamos al máximo y hay que corregir pequeños detalles”, agregó.

Preguntado acerca de la posible destitución del míster Garitano en caso de que no se logre la victoria en Butarque, Germán Lux prefiere no pronunciarse y centrarse en los entrenamientos.

“No es una pregunta para mí, yo te puedo contestar que cuando las cosas no van bien siempre pasa lo mismo, no hay que sacarse la venda, cuando las cosas van mal se mira al portero, a los jugadores y al entrenador”, dijo, al tiempo que precisó las buenas sensaciones que le transmite el técnico. “Tenemos que seguir entrenando de la misma manera, no bajar los brazos, ayudarnos entre todos. Al entrenador le veo con energía, con fuerza”, matizó Germán Lux.

El ex de River Plate, como hombre experimentado, relató su pesar durante los casi cuatro meses en los que el polaco Tyton lo desplazó a la suplencia. En cualquier caso, asegura que el secreto para su buena forma física reside en la intensidad de sus entrenamientos.

“Lo pasé mal pero se pasa. Nadie tiene la titularidad asegurada, más en el puesto de portero, que cuando te sacan es difícil volver a entrar. Es parte del fútbol y de mi profesión, pero con los años también va variando un poco que los entrenadores van rotándolos, no es lo que yo opino, pero si lo que veo. Lo he pasado, como el resto de compañeros que no juegan, con bronca pero sumando donde esté”, añadió.

El cancerbero, que consideró “un poco riguroso” el penalti señalado a Albentosa por falta sobre Manu García, pidió perdón en nombre de toda la plantilla a la afición coruñesa por la estampida que protagonizaron gran parte de los jugadores después de la derrota frente al CD Alavés.

“Cometimos un error que hablamos donde lo tenemos que hablar y a la gente debemos pedirle disculpas, seguramente no va a volver a pasar porque hay que estar todos juntos, vestuario, afición, en la ciudad, aquí se respira fútbol, la afición nos ha acompañado en los momentos más duros y no seríamos nadie sin ellos”, concluyó.