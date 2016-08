“No se ha visto nuestro fútbol, jugamos con ansiedad”

Juanfran Moreno habla sin rodeos a la hora de admitir que el Deportivo no está desplegando su mejor juego. El defensa, que ha gozado de la confianza de Gaizka Garitano en estas dos primeras jornadas ligueras, considera que el equipo necesita seguir asentando la propuesta futbolística que desplegó ante el Villarreal. “Por ahora no se ha visto el fútbol que queremos, o el fútbol que hemos podido demostrar en pretemporada y que entrenando buscamos, pero al final son cuatro puntos de seis”, reconoce el lateral derecho.

Ante el ‘submarino amarillo’ se vio un equipo que quería ser protagonista y tocarla en corto, algo de lo que adolece ahora el Deportivo, empecinado en mandar balones largos el viernes a un desasistido Florin Andone. Un modo de jugar que Garitano no es lo que les pide y, que para Juanfran se debe a que el equipo juega con la “ansiedad” propia de “los primeros partidos”. “En el campo nos está costando dar dos, tres, cuatro, cinco pases seguidos. Nuestra intención es otra, es tocar más, tener más posesiones, hacer salidas de balón desde atrás”, declara.

La marcha de Lucas Pérez rumbo al Arsenal ha supuesto una baja importante en la proyección ofensiva, y Juanfran admite que el ariete “sacaba petróleo” de donde no lo había. “Era un jugador que por momentos en el partido te daba la vida porque la aguantaba, se la quedaba... creo que pierde muchísimo (el equipo), pero eso no es una excusa”, matiza el zaguero.

Para Juanfran ahora llega el momento de que futbolistas como Marlos Moreno, Florin Andonde o Borja Valle den un “paso al frente” y digan “aquí estoy yo y voy a pelear por el puesto”. Aunque al lateral no le sorprendió el traspaso de Lucas, debido “a la temporada que hizo” sí que le llamó la atención que “fuese tan tarde”, porque para él es “un jugador apetecible”. “Para mí le ha salido barato al Arsenal”, admitió el deportivista.

Ya pensando en el futuro sin el ariete coruñés, Juanfran apela a mirar hacia adelante y recuerda que “el Deportivo es mucho más grande que un jugador o que otro”. “Al final en la historia del club se han ido grandes futbolistas y siempre el Deportivo ha salido hacia adelante”, recalcó.

Un futuro que puede llegar de la mano de un nuevo delantero, una circunstancia que, de no materializarse, a Juanfran no le quita el sueño. “Si no viene, Borja y Marlos tendrán que dar un paso al frente, tendrán más protagonismo y la confianza es máxima en ellos. Yo estoy tranquilo porque les he visto entrenar”, subraya el defensa, que puntualiza que en el Deportivo hay mimbres suficientes para “hacer una gran temporada”.

descanso liguero

Llega ahora un parón de dos semanas debido a los compromisos de las selecciones nacionales y un buen momento para que “jugadores que han llegado al final como Marlos” o el propio Juanfran, que estuvo lesionado parte de la pretemporada, se pongan a punto. Dos semanas para seguir trabajando antes del próximo compromiso liguero en casa, ante el Athletic de Bilbao el próximo domingo día 11.

Hasta que llegue ese duelo, el Deportivo afronta quince días de tranquilidad, con cuatro puntos de seis posibles en el casillero, y con el objetivo de competir con más mesura. “Estamos jugando con mucha ansiedad, yo el primero. Te precipitas en pases cuando quizá puedes jugar más” reconoce Juanfran.

Justifica, no obstante, que el equipo tiene que terminar de acoplarse, y que es normal que se den estas circunstancias a principios de temporada. “Los primeros partidos no quieres fallar, quieres hacer las cosas bien, pero no quieres arriesgar”, destaca Juanfran, que considera que se ha visto un equipo que quiere jugar “que ha trabajado” y que “defensivamente” está “muy bien”, aunque con el balón “le falta un plus”.

Con la pelota, Juanfran cree que el Deportivo tiene que “arriesgar”, algo que a día de hoy al equipo le falla. “Nos está faltando tener más personalidad con el balón”, reseña, aunque no es alarmista, y apela a vivir esta circunstancia “con tranquilidad”. La calma que da esta media inglesa que el conjunto blanquiazul ha conseguido en estas dos primeras jornadas.

Cuatro puntos, puntuando contra posibles rivales directos, y con una quincena por delante para recuperar esa propuesta futbolística que maravilló en el Teresa Herrera.