“Necesitamos una victoria fuera de casa y es el momento perfecto”

Juanfran Moreno compareció ante los micrófonos de la sala de prensa de Abegondo para expresar sus buenas sensaciones acerca del rendimiento del equipo en el empate copero ante el Alavés (2-2), después de verse por detrás en el marcador al descanso (0-2).

Aunque el juego desplegado por los coruñeses no fue el más atractivo, al menos la escuadra de Gaizka Garitano sí fue capaz de competir y llegar con vida al partido de vuelta de octavos del próximo miércoles en el estadio de Mendizorroza.

“Más que alegría es un alivio. No estamos contentos porque no estuvimos muy bien con balón, nos faltó un plus, después de vacaciones quizás te cuesta un poco más y las bajas son importantes. Nos faltó un poquito de claridad arriba, que estábamos teniendo, pero el equipo tiene una seña de identidad clara, que en los tres años que llevo aquí no las habíamos tenido. Somos un equipo correoso que hasta el final sigue”, expresó.

El ‘2’ fue objeto de un flagrante derribo en el área en la segunda parte de la contienda ante los vitorianos pero de modo incomprensible el colegiado Hernández Hernández no decretó acción punible.

“Vi la acción repetida una vez y no la quise ver más porque es impotencia, creo que es un penalti claro. Al verlo repetido creo que el árbitro no lo ve porque tiene un jugador delante, porque si lo ve, lo pita, y el asistente no lo dice. Dicen que el jugador se escurre, pero antes de eso, lleva la pierna arriba. No hemos empezado el año con fortuna en ese sentido, nos pitaron uno que cuanto menos era dudoso, aunque en directo pensaba que era muy claro, y el mío no deja dudas. No vamos a hablar mucho, que para las denuncias están con el gatillo fácil”, aseguró.

Ya centrado en la competición de la regularidad, el madrileño opina que la 17ª jornada, de mañana ante el Espanyol, debe ser la del primer triunfo a domicilio de un Depor al que ve sólido.

“Es un gran rival, está en un gran momento y tiene grandes jugadores. Es un partido bonito para jugar y creo que podemos jugar de tú a tú, no me considero peor equipo que ellos. Necesitamos una victoria fuera de casa y es el momento perfecto, queremos regalarnos esa victoria en Reyes. Si logramos esa victoria ya no sería una primera vuelta mala, sino que habríamos salvado los muebles a falta de dos partidos y necesitamos romper la dinámica fuera porque en enero tenemos tres partidos a domicilio”, agregó.

Juanfran, que subraya que Gaizka Garitano es el mejor entrenador de largo de los que ha tenido en el Depor, observa ahora mismo a un Depor mucho más hecho que a principios de curso.

“Nos costó mucho arrancar, costaba ganar fuera y dentro, la baja de Lucas, vino Joselu y se lesionó, Babel llegó fuera de forma y faltó una pizca de fortuna. Hay que ganar como sea, hay que ir con la necesidad del día de la Real Sociedad”, dijo, al tiempo que puso en relieve el gran estado de forma de Guilherme.

“Hemos demostrado que hay buenos jugadores, el mes de diciembre ha sacado a relucir a Guilherme, que marca las diferencias”, agregó.

El defensa deportivista ensalzó también las cualidades de Óscar Pinchi, que debutó esta temporada en Copa del Rey con el primer equipo —ya había actuado el pasado ejercicio—.

“Tuvo cosas muy buenas de saber lo que hace, lo que quiere, tiene que ser el principio de empezar a estar con nosotros en el primer equipo”, expresó.

Antes de concluir y preguntado acerca de su discurso motivacional antes del choque de Copa, Juanfran se sinceró. “Durante toda mi vida soy así, bastante pesadete, me gusta charlar y animar; es mi forma de ser, me gusta animar y consideran que soy bastante bastante ‘fatiguita’”, dijo.