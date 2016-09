El Deportivo retoma el campeonato ante el Athletic con la tranquilidad que dan los cuatro primeros puntos, aunque, como ya han admitido muchos protagonistas del conjunto blanquiazul, las sensaciones no hayan sido tan positivas como los puntos. Peor está el conjunto vasco, todavía con cero puntos, pero Gaizka Garitano ha pedido a sus futbolistas que, como mínimo, igualen el hambre con que llegan los ‘leones’ a Riazor

“En necesidad, tenemos que igualar o superar al Athletic. Ha empezado así varios años y acaba en UEFA o Champions casi todos los años. Van dos partidos y han jugado con el Barcelona también. No sé cómo vendrán pero tenemos responsabilidad de querer ganar y para nosotros es un partido tan importante o más que para ellos”, aseguró el preparador deportivista, que no quiere relajación.

El Deportivo empezó la temporada con una victoria en casa, la primera piedra a la fortaleza que quiere Garitano en Riazor.

“De Riazor tenemos que hacer un fortín. Después, es verdad que los partidos de fuera valen lo mismo que los de casa, pero como local sueles sumar más puntos y tienes a tu afición a favor. Queremos sumar los tres puntos y acabar el domingo con siete”, deseó el entrenador del conjunto blanquiazul.

El Depor regresa a la competición después de dos semanas de paréntesis. “El parón ha servido para entrenar, sobre todo, hemos tenido sesiones fuertes, carga fuerte de entrenamiento, un amistoso y esta semana la hemos dedicado a preparar el partido ante el Athletic”, indicó. Sobre si le ha venido bien al equipo, fue comedido: “Ya te diré cuando acabe el partido”.

Un choque que afrontará sin el portugués Bruno Gama. “El viernes hizo un poco del entrenamiento y ha hecho la sesión del sábado, pero los demás llevan quince días de entrenamiento, él solo ha hecho una sesión y tampoco estamos muy seguros. El doctor prefiere que tengamos precaución y es lo más lógico porque él tampoco se siente del todo seguro, admitió sobre la situación del luso, que se recupera de un esguince de rodilla.

Dos nombres propios en la convocatoria son los debutantes Marlos Moreno y Joselu. Los dos tienen diferentes situaciones. “Joselu ha hecho toda la semana con nosotros, todas las sesiones a buen ritmo y no tiene problema porque ha hecho toda la pretemporada en Inglaterra y le he visto como uno más, entrenando bien. El caso de Marlos es diferente porque no ha estado con nosotros, desde que vino solo hizo dos o tres sesiones, ha hecho un viaje largo y no está en la misma situación (que Joselu), pero está convocado y puede entrar de principio o desde el banquillo”, aclaró.

Esta semana trabajó, principalmente, con defensa de cinco, pero podría mantener la de cuatro. “Entrenamos todas las semanas con tres y cuatro atrás y esta no ha sido diferente. Tenemos dos sistemas de juego que utilizamos regularmente, uno como base y otro, como alternativa. Normalmente, decidirse por uno u otro no va a ser tanto por el rival sino por acomodarnos, tratar de poner a los mejores según crea yo e intentar jugar lo mejor posible. Lo importante es que los dos sistemas están trabajados y los podemos utilizar en cualquier momento”, aseveró.

A tenor de la convocatoria, todo hace indicar que apostará por dos delanteros de inicio: Joselu y Andone. “Solo teníamos un delantero, trajimos el segundo e intentamos que cuando queramos puedan jugar los dos juntos. Lucas y Andone podían jugar juntos y Andone y Joselu, también”, manifestó.



elogios a la afición

Las peñas blanquiazules tendrán protagonismo toda la jornada. “A la afición no hay que pedirle, hay que darle. Intentaremos darle alegrías, intentar jugar bien, ganar, que es cuando se ponen más contentos. Tenemos el apoyo de una magnífica afición que siempre está con el equipo”, señaló.

A vueltas con el juego, apuntó: “A mí me gusta ganar como a todos y la mejor manera es jugar bien, no solo es pasarse la pelota en corto y combinar cien veces con el portero en tu campo. Jugar bien es tener buenas llegadas en ataque, ocasiones de gol, defender bien, ser un equipo equilibrado, duro. Cuando combinas las dos cosas es cuando juegas bien. Nosotros llevamos dos partidos, siempre esperamos mejorar, somos los más autocríticos en cualquier situación. Busco reafirmar lo que hacemos bien y mejorar otras situaciones”.